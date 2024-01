Union s Králem před zraky Haška odolával Bayernu. Kouč se popral se Saném

Tři dny po překvapivé porážce s Werderem Brémy fotbalisté Bayernu Mnichov na domácím hřišti tentokrát uspěli a v dohrávce 13. kola německé ligy zdolali Union Berlín 1:0. Z druhého místa tabulky ztrácí obhájce titulu čtyři body na vedoucí Leverkusen.

Zápas, který byl na začátku prosince odložen kvůli sněhové kalamitě, dnes rozhodl jediným gólem v úvodu druhého poločasu Guerreiro. Portugalský obránce poslal míč do sítě poté, co střela anglického kanonýra Kanea skončila na tyči. Kane pak sice dostal míč do branky, ale kvůli ofsajdu jeho zásah neplatil, takže na 23. gól si musí nejlepší střelec soutěže počkat.

Union dohrával zápas bez vyloučeného trenéra Bjelici, který dostal v 74. minutě červenou kartu za potyčku se Saném u postranní čáry.

Záložník berlínského týmu Alex Král, kterého vyrazil do Mnichova sledovat nový reprezentační kouč Ivan Hašek, odehrál 78 minut. Jeho tým dělí tři body od pásma sestupu i barážové příčky.

Německá fotbalová liga - dohrávka 13. kola:

Bayern Mnichov - Union Berlín 1:0 (46. Guerreiro).

Tabulka: