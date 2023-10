Ukrajinci na pražské Letné vyhráli. Pořadatelé naháněli fanouška s vlajkou

Zhruba ze tří čtvrtin dnes odpoledne zaplnili fotbaloví fanoušci stadion pražské Sparty na Letné, kde zhlédli kvalifikační duel o postup na mistrovství Evropy mezi Ukrajinou a Severní Makedonií.

Ukrajinská reprezentace kvůli ruské agresi hraje domácí utkání mimo svou zemi a premiéru v "českém" azylu zvládla vítězně 2:0. Navzdory deštivému počasí si našlo cestu na zápas asi 14 tisíc lidí.

Ačkoliv rohové sektory sparťanského stadionu zůstaly s výjimkou části pro příznivce hostů prázdné, vytvářeli velmi aktivní fanoušci během utkání místy ohlušující atmosféru. Tribuny poprvé bouřily při nástupu obou týmů na trávník a následně během ukrajinské hymny, při níž domácí příznivci pozvedli modro-žluté vlaječky, které byly připravené na všech sedadlech.

"Děkuji Praze i České republice, že jsme tu mohli zápas odehrát a že se tu můžeme připravovat. Moc si toho ceníme. Podpora fanoušků byla fantastická, tak jako při každém našem zápase," uvedl na tiskové konferenci ukrajinský kouč Serhij Rebrov.

Jeho tým měl od úvodních minut převahu, kterou ale dlouho nemohl vyjádřit vedoucí brankou. I tak se v 25. minutě spustila v ochozech první mexické vlna. Fanoušci Ukrajiny se nakonec mohli zaradovat z gólu po půlhodině hry a tečované střele Heorhije Sudakova. V dalším průběhu zápasu měly oba celky spoustu vyložených gólových příležitostí a mírná nervozita se ve druhé půli přenesla i na tribuny. Domácí ale nakonec dovedli utkání do vítězného konce, pojistku přidal v nastavení střídající Oleksandr Karavajev.

"Lidem se musel zápas líbit, byl to dobrý fotbal. Zejména po inkasované brance jsme byli několikrát blízko vyrovnání, většinu druhé půle jsme byli lepším týmem. Ale nepodařilo se," litoval trenér Severní Makedonie Blagoja Milevski. "Pro oba týmy to byl důležitý zápas, bojovalo se o každý míč. Pro nás je to cenné vítězství proti silnému soupeři," dodal Rebrov.

V závěru duelu ještě vzbudil emoce fanoušek oděný v ukrajinské vlajce, který vběhl na hřiště a zřejmě se snažil pořídit fotografii s kapitánem Tarasem Stepanenkem. Pořadatelské služba ho ale z trávníku rychle odvedla.

Reprezentace či klub z Ukrajiny našly v Česku útočiště poprvé od začátku ruské invaze. Do hlediště dorazily mimo jiné rodiny obětí či ukrajinský vojenský personál, který se v Česku zotavuje po zranění. Na tribunách nechyběly transparenty na podporu země ani chorály namířené proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Ukrajina dosud hrála domácí zápasy na Slovensku v Trnavě nebo v polských městech Lodž, Krakov a Vratislav, kde před měsícem na duel s Anglií dorazilo 39 tisíc diváků. Dnes na Letné se s největší pravděpodobností sešla druhá nejvyšší návštěva z dosavadních šesti domácích soutěžních zápasů, pořadatelé ale oficiální číslo o počtu diváků neuvedli.

Ukrajina se ve skupině C dostala na druhé místo před Itálii, která má ale dva zápasy k dobru, včetně toho večerního proti Maltě. Severní Makedonii patří čtvrtá příčka.