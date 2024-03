Svátek pro Opavu, v semifinále poháru přivítá Spartu

Fotbalisté pražské Sparty se v semifinále domácího poháru představí na stadionu jediného zbylého zástupce z nižší soutěže - druholigové Opavy. Vítěz odloženého čtvrtfinálového zápasu mezi Jabloncem a Plzní přivítá Zlín. Rozhodl o tom dnešní los v sídle FAČR na pražském Strahově.

Úředním hracím termínem semifinále mezi Opavou a Spartou je středa 3. dubna. Druhé utkání se uskuteční jindy, neboť o den dříve je na programu dohrávaný zápas mezi Jabloncem a Plzní, který v úterý zhatila hustá mlha.

Sparta ve středečním čtvrtfinále zvítězila v repríze posledního finále na stadionu obhájce trofeje Slavie 3:2 po prodloužení, přestože v pražském derby na začátku druhé půle prohrávala 0:2. Úřadující český mistr a lídr ligové tabulky z Letné prošel mezi nejlepší čtyři týmy v domácím poháru pošesté za sebou. V posledních dvou sezonách prohrál ve finále, z triumfu v MOL Cupu se naposledy radoval v sezoně 2019/20.

Opava v neděli v souboji zbylých druholigových celků v soutěži porazila doma Duklu Praha v přesilovce 2:0. Tým z nižší soutěže postoupil do semifinále MOL Cupu poprvé od roku 2017, kdy Slezané došli až do finále, v němž podlehli Zlínu. Šlo o jejich dosavadní pohárové maximum v samostatné historii.

Sparťanský A-tým s Opavou se naposledy utkaly předloni v létě v přípravě, kdy favorit zvítězil 3:0. V poháru na sebe narazí poprvé od listopadu 2018, kdy Pražané v osmifinále po bezbrankové remíze postoupili až po penaltovém rozstřelu. Ve stejné fázi v sezoně 2003/04 Sparta doma porazila Opavu 2:0. V lize se týmy naposledy utkaly před třemi lety, kdy Letenští doma zvítězili 4:2. Slezané Pražany neporazili od března 1999.

"Chtěli jsme hrát doma, opět nám to nevyšlo. I do Opavy pojedeme s respektem a pokorou, nic nepodceníme a budeme chtít postoupit dál. K utkání přistoupíme se stoprocentní koncentrací, víme, jaká tam bývá atmosféra," řekl sportovní manažer A-týmu Sparty Tomáš Sivok.

"Postup do semifinále poháru je pro nás velký úspěch a taková třešnička na dortu pro hráče i fanoušky. O evropských pohárech určitě nemluvíme, pořád jsme největší outsider. Nechtěl jsem, abychom jeli na Spartu, to se povedlo. Samozřejmě Sparta je obrovský favorit. Jsem rád i kvůli fanouškům, že tým s takovou momentální formou k nám přijede a že vyprodáme stadion," uvedl místopředseda opavského klubu a bývalý hráč Slavie Martin Latka.

Zlín ve středečním čtvrtfinále udolal doma Liberec 2:1 po prodloužení a mezi nejlepší čtyřku se probojoval po šesti letech. Doposud jediný pohárový triumf si "Ševci" připsali o sezonu dříve v ročníku 2016/17. Aktuálně čtrnáctý tým ligové tabulky bude v semifinále outsiderem, ať už nastoupí v Jablonci, nebo v Plzni.

Odložené čtvrtfinále se na severu Čech odehraje až v úterý 2. dubna kvůli tomu, že Viktoria příští týden venkovním zápasem v Ženevě proti Servette vstoupí do jarní části Evropské konferenční ligy. Plzeňští, aktuálně třetí tým nejvyšší soutěže, budou usilovat o první účast v semifinále MOL Cupu po třech letech, Jablonečtí se naposledy dostali mezi nejlepší čtyřku předloni.

"V lize jsme sice dole, ale jsme rádi, že jsme došli až do semifinále. V poháru už jsme jednou uspěli. Bylo to krásné, když jsme to v roce 2017 vyhráli. I teď chceme jít dál a být úspěšní. Počkáme si, jak to mezi Jabloncem a Plzní dopadne. Připravovat se budeme na oba soupeře," uvedl zlínský generální manažer Zdeněk Grygera.