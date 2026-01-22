Šulc přispěl tentokrát asistencí, Lyon nadále kraluje Evropské lize

Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc.
Osmnáct bodů a jisté osmifinále má před závěrečným kolem také druhá Aston Villa, která vyhrála v Istanbulu nad Fenerbahce 1:0. Dalších devět zápasů začne ve 21:00.
Lyon vyhrál napříč soutěžemi sedmý zápas v řadě a Šulc během této série vstřelil sedm ze 14 branek. I v Bernu měl na vítězství lví podíl.
Oba týmy už se chystaly na konci prvního dějství do šaten, když se české ofenzivní záložník protáhl mezi dvěma protihráči. Od zadní čáry poslal centr, který brankář Keller jen vyrazil a Angličan Maitland-Niles mezi zkoprnělými zadáky pohotově skóroval.
Celý zápas odehrál i Adam Karabec. Na druhé straně byl Dominik Pech, který je v Young Boys na hostování ze Slavie, jen na lavičce.
Výhru Lyonu málem sebral Sanches, který nejprve trefil břevno a pak jeho gól zrušil videorozhodčí pro ofsajd.
Aston Villa potvrdila roli největšího favorita sázkových kanceláří na zisk druhé evropské trofeje. Jediný gól vstřelil v Istanbulu Sancho, někdejší velký talent, který se v této sezoně trápí a mezi střelce se zapsal poprvé od letního příchodu na hostování z Manchesteru United.
Španělský trenér Unai Emery jako první odkoučoval 100. zápas v Evropské lize a po třech triumfech se Sevillou a jednom s Villarrealem by ji letos rád vyhrál popáté.
Blízko k šesté výhře byl i Midtjylland, stále bez zraněného Adama Gabriela. Ve skandinávském derby v Bergenu třikrát vedl, ale domácí pokaždé vyrovnali, naposledy z penalty v desáté minutě nastavení.
Tým, který se do hlavní soutěže prokousal přes tři předkola, je velkým překvapením a se šestnácti góly má nejproduktivnější útok v soutěži.
Betis Sevilla přišel o neporazitelnost na hřišti PAOK Soluň. Řecký tým vyhrál 2:0, brankáře Jiřího Pavlenku nepustila na trávník naražená žebra.
Bez porážky je po sedmi zápasech vedle Plzně jen Freiburg, který se po výhře nad Maccabi Tel Aviv 1:0 posunul na třetí příčku.
Celtic Glasgow v prosinci prohrál doma s AS Řím 0:3, ale na dalšího soupeře ze Serie A si vyšlápl. V Boloni, kde byl Martin Vitík jen mezi náhradníky, vedl skotský tým už 2:0.
První gól padl po chybě polského brankáře Skorupského a japonské spolupráci, Maeda přihrál a Hatate zakončil do prázdné branky. Střelec si už v prvním poločase pokazil den vyloučením, ale hosté i v deseti přidali druhý gól zásluhou Američana Trustyho. Až po změně stran domácí početní převahu proměnili ve vyrovnání.
Fotbalová Evropská liga - 7. kolo:
Boloňa - Celtic Glasgow 2:2 (0:2)
Branky: 59. Dallinga, 72. Rowe - 5. Hatate, 41. Trusty.
Brann Bergen - Midtjylland 3:3 (1:2)
Branky: 19. Holm, 68. Kornvig z pen., 90+10. Soltvedt - 4. a 70. Erlič, 31. Brumado.
Fenerbahce Istanbul - Aston Villa 0:1 (0:1)
Branka: 25. Sancho.
Feyenoord Rotterdam - Sturm Štýrský Hradec 3:0 (1:0)
Branky: 5. Watanabe, 68. Hádž Músa, 90. Borges.
Freiburg - Maccabi Tel Aviv 1:0 (0:0)
Branka: 82. Matanovič.
Malmö - Crvena zvezda Bělehrad 0:1 (0:1)
Branka: 16. Kostov.
PAOK Soluň - Betis Sevilla 2:0 (0:0)
Branky: 67. Živkovič, 86. Jakumakis z pen.
Young Boys Bern - Lyon 0:1 (0:1)
Branka: 45+1. Maitland-Niles.
21:00 AS Řím - Stuttgart, Braga - Nottingham, Celta Vigo - Lille, Dinamo Záhřeb - FCSB, Ferencváros Budapešť - Panathinaikos Atény, Nice - Deventer, Glasgow Rangers - Ludogorec Razgrad, Salcburk - Basilej, Utrecht - Genk.
Tabulka:
1.
Lyon
7
6
0
1
14:3
18
2.
Aston Villa
7
6
0
1
11:4
18
3.
Freiburg
7
5
2
0
10:3
17
4.
Midtjylland
7
5
1
1
16:8
16
5.
Betis Sevilla
7
4
2
1
11:6
14
Ferencváros Budapešť
6
4
2
0
11:6
14
7.
FC Porto
7
4
2
1
10:6
14
8.
Braga
6
4
1
1
10:5
13
9.
CZ Bělehrad
7
4
1
2
6:5
13
10.
Stuttgart
6
4
0
2
12:5
12
11.
PAOK Soluň
7
3
3
1
15:10
12
12.
AS Řím
6
4
0
2
10:5
12
13.
Boloňa
7
3
3
1
11:7
12
14.
Nottingham
6
3
2
1
11:6
11
15.
Viktoria Plzeň
7
2
5
0
7:3
11
16.
Fenerbahce
7
3
2
2
9:6
11
17.
Panathinaikos Atény
6
3
1
2
9:7
10
18.
Genk
6
3
1
2
7:6
10
19.
Celta Vigo
6
3
0
3
12:9
9
20.
Lille
6
3
0
3
10:7
9
21.
Brann Bergen
7
2
3
2
9:10
9
22.
Bern
7
3
0
4
8:13
9
23.
Celtic Glasgow
7
2
2
3
9:13
8
24.
Ludogorec Razgrad
6
2
1
3
11:14
7
25.
Dinamo Záhřeb
6
2
1
3
8:13
7
26.
Basilej
6
2
0
4
8:9
6
27.
Feyenoord Rotterdam
7
2
0
5
10:13
6
28.
FCSB
6
2
0
4
7:11
6
29.
Deventer
6
2
0
4
5:11
6
30.
Štýrský Hradec
7
1
1
5
4:11
4
31.
Salcburk
6
1
0
5
5:11
3
32.
Utrecht
6
0
1
5
3:9
1
33.
Glasgow Rangers
6
0
1
5
3:11
1
34.
Malmö
7
0
1
6
3:13
1
35.
Maccabi Tel Aviv
7
0
1
6
2:19
1
36.
Nice
6
0
0
6
4:13
0
