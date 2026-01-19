Přeskočit na obsah
Šulc získává nálepku útočné hrozby, řeší se jeho vztah s hvězdnou posilou z Realu

Miroslav Harnoch

V lyonských kuloárech se o tom hodně mluvilo. Nenaruší příchod posily z Realu Madrid formu rozjetého ofenzivního šikuly Pavla Šulce? Neposadí mladý Brazilec Endrick nakonec českého fotbalistu na lavičku? Po pár zápasech Lyonu se zdá, že jejich spolupráce může naopak dotáhnout Olympique hodně daleko.

Pavel Šulc slaví gól LyonuFoto: Profimedia
To srovnání v neděli večer bilo do očí. Tři minuty před tím, než Šulc ohromil parádním sólem, přešel přes gólmana Brestu a z téměř nulového úhlu otevřel skóre, běžel sám na bránu jeho spoluhráč a čerstvá zimní posila Endrick.

Devatenáctiletý Brazilec ale místo kličky, zkoušel bodlem přechytračit brankáře, jenže ten jeho pokus vyrazil a bylo po tutovce.

Kmenový hráč Realu Madrid šel před pár týdny do Lyonu s jasným cílem: usadit se v základní sestavě a fotbalově růst, ne jako při pobytu na lavičce konkurencí nabitého „Bílého baletu“.

„Jsem hráč, který chce za každých okolností skórovat, ale ze všeho nejvíc chci pomoct týmu. Třeba jako asistencí Abnerovi,“ říkal Endrick po nedělním zápase.

Nakonec se totiž podepsal přihrávkou pod druhý gól Lyonu, který vyhrál 2:1. Mladý Brazilec žádnou ze svých šancí neproměnil.

Není pochyb o tom, že je od začátku působení v lyonském dresu pod velkým tlakem. Přišel jako útočná hvězda, koncový hráč, se kterým mají přijít góly. Vždyť zatím statistikám Olympique vládne Šulc, který má do charakteru klasického hroťáka daleko.

O to víc se mezi fanoušky na sociálních sítích řešila sympatická oslava Šulcova úvodního gólu. Přestože mohl být Endrick trochu zklamaný, že mu český kolega nepřihrál před prázdnou bránu, trefu slavil ještě vehementněji než sám Šulc.

Fotbalistu z Karlových Varů v euforii povalil na zem a pak spolu s ním ukazoval prsty na kamery typický hashtag, kterým český reprezentant slaví každou ze svých tref.

„Endrick zjevně miluje Šulce stejně jako já,“ napsal na síti X jeden z lyonských fanoušků.

"Přál bych si, abych dával góly pořád. Jsme už na čtvrtém místě tabulky, to je skvělá věc, vždyť jsme vyhráli už šestý zápas v řadě," radoval se Šulc.

I on dostal otázku na nového spoluhráče v týmu. „Endrick odehrál dobrý zápas, pořád jsme ve fázi, že se poznáváme. Ale celý tým zaslouží pochvalu, jak jsme to zvládli,“ povídal Šulc, který byl vyhlášený nejlepším hráčem zápasu.

Připsal si už devátou trefu v lize a spolu Moreirou a Endrickem na křídlech získává toto ofenzivní trio podle francouzských médií nálepku „Útočná hrozba Ligue 1“.

