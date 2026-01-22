Plzeň krutě přišla o výhru proti Portu. V oslabení ale vydřela další důležitý bod

Fotbalisté Plzně v předposledním sedmém kole ligové fáze Evropské ligy remizovali s Portem v dlouhém oslabení 1:1 a mají na dosah postup do vyřazovací části. Západočechy poslal proti favoritovi v šesté minutě do vedení Lukáš Červ.
V nastavení prvního poločasu dostal za ruku ve vápně červenou kartu domácí kapitán Matěj Vydra, nařízenou penaltu ale neproměnil Samu Aghehowa.
Viktoria v početní nevýhodě odolávala do 90. minuty, kdy vyrovnal střídající Deniz Gül.
Západočeši i po sedmém kole udrželi neporazitelnost v soutěži, po třech bezbrankových remízách si připsali čtvrtý nerozhodný výsledek po sobě.
S 11 body jim v neúplné tabulce pro 36 účastníků patří 15. místo, do vyřazovacích bojů projde 24 celků, z toho osmička nejlepších přímo do osmifinále. Před rokem stačilo k postupu 10 bodů a o dva góly záporné skóre. Viktoria za týden uzavře ligovou část v Basileji.
Plzni kvůli karetnímu trestu scházeli Dweh s Jemelkou, další obránce Paluska je stále v rekonvalescenci a zimní defenzivní posily ještě trenér Hyský v Evropské lize nasadit nemohl.
Kouč Viktorie tak postavil stejnou stoperskou dvojici jako při generálce na kempu ve Španělsku - Spáčila s Doskim.
Západočeši po zimní přestávce vstoupili do prvního soutěžního utkání od 14. prosince ideálně. Brankář Porta při odkopu trefil napadajícího Višinského, Valenta před vápnem přiťukl míč Červovi a český reprezentant střelou pod břevno překonal gólmana Dioga Costu.
Ve 12. minutě vypálil technicky Kabongo a jen těsně minul zadní tyč. O šest minut později mohli hosté srovnat, Sainz se dostal do úniku, ale trefil brankáře Wiegeleho.
Za polovinou úvodního dějství byli Západočeši blízko ke zvýšení náskoku, Memič se na pravé straně uvolnil a technickým pokusem jen těsně minul.
Kvůli zranění musel už ve 34. minutě střídat Kabongo. Nahradil ho Adu a za chvíli se uvedl individuální akcí, po níž jen těsně minul. Porto kazilo ve finální fázi, těsně před pauzou ale získalo velkou výhodu do zbytku zápasu.
Lotyšský sudí Treimanis po zásahu videorozhodčího a dlouhém přezkoumání situace nařídil penaltu pro hosty a zároveň vyloučil plzeňského kapitána Vydru za ruku po hlavičce Samua, mířící do branky.
Španělský kanonýr však z pokutového kopu selhal a v páté minutě nastavení první půle vůbec netrefil prostor mezi tyčemi.
Viktoria musela do oslabení ve druhém zápase Evropské ligy po sobě, na konci podzimní části v početní nevýhodě uhrála bezbrankovou remízu v Aténách s Panathinaikosem. I proti dvojnásobnému vítězi Ligy mistrů si Západočeši vedli v deseti výborně a favorita příliš nepouštěli do šancí.
Na trávník se po hodině hry dostal obránce Havel, který v Plzni končí a přesune se do Bohemians 1905. Lídr portugalské ligy byl stále nervóznější a navzdory přesilovce příliš nehrozil. Naopak v 76. minutě při brejku protáhl hostujícího gólmana neúnavný Adu.
Viktoria potvrzovala, proč měla do dnešního zápasu s pouhými dvěma inkasovanými góly nejlepší defenzivu soutěže. V 79. minutě brankář Wiegele vyrazil Gülovu ránu z úhlu, chvíli nato už byl překonaný, ale Samu si předtím pomohl při zpracování rukou.
Když už se začalo zdát, že heroicky bojující Západočeši favorita navzdory oslabení udolají, poslal střídající Gül míč v 90. minutě přesně k tyči a srovnal.
I bod ale s největší pravděpodobností stvrdí třetí postup Viktorie do vyřazovacích bojů v pohárech po sobě. Rozjeté Porto, které bez porážky vede portugalskou ligu, klopýtlo po sérii devíti soutěžních vítězství.
Utkání 7. kola fotbalové Evropské ligy:
Viktoria Plzeň - FC Porto 1:1 (1:0)
Branky: 6. Červ - 90. Gül. Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasennikovs (všichni Lit.) - Fabbri (video, It.). ŽK: Doski, Adu - Bednarek, Rosario, Kiwior. ČK: 45.+4 Vydra (Plzeň). Diváci: 11.108.
Sestavy:
Plzeň: Wiegele - Memič, Doski, Spáčil, Souaré - Červ, Valenta - Višinský (60. Havel), Ladra (82. Zeljkovič), Kabongo (34. Adu) - Vydra. Trenér: Hyský.
Porto: D. Costa - A. Costa (56. Moura), Bednarek, Kiwior, Fernandes (71. Varela) - Rosario - Froholdt, Mora (56. Veiga) - Gomes (71. Gül), Samu, Sainz (46. Pepé). Trenér: Farioli.
Tabulka:
1.
Lyon
7
6
0
1
14:3
18
2.
Aston Villa
7
6
0
1
11:4
18
3.
Freiburg
7
5
2
0
10:3
17
4.
Midtjylland
7
5
1
1
16:8
16
5.
Betis Sevilla
7
4
2
1
11:6
14
Ferencváros Budapešť
6
4
2
0
11:6
14
7.
FC Porto
7
4
2
1
10:6
14
8.
Braga
6
4
1
1
10:5
13
9.
CZ Bělehrad
7
4
1
2
6:5
13
10.
Stuttgart
6
4
0
2
12:5
12
11.
PAOK Soluň
7
3
3
1
15:10
12
12.
AS Řím
6
4
0
2
10:5
12
13.
Boloňa
7
3
3
1
11:7
12
14.
Nottingham
6
3
2
1
11:6
11
15.
Viktoria Plzeň
7
2
5
0
7:3
11
16.
Fenerbahce
7
3
2
2
9:6
11
17.
Panathinaikos Atény
6
3
1
2
9:7
10
18.
Genk
6
3
1
2
7:6
10
19.
Celta Vigo
6
3
0
3
12:9
9
20.
Lille
6
3
0
3
10:7
9
21.
Brann Bergen
7
2
3
2
9:10
9
22.
Bern
7
3
0
4
8:13
9
23.
Celtic Glasgow
7
2
2
3
9:13
8
24.
Ludogorec Razgrad
6
2
1
3
11:14
7
25.
Dinamo Záhřeb
6
2
1
3
8:13
7
26.
Basilej
6
2
0
4
8:9
6
27.
Feyenoord Rotterdam
7
2
0
5
10:13
6
28.
FCSB
6
2
0
4
7:11
6
29.
Deventer
6
2
0
4
5:11
6
30.
Štýrský Hradec
7
1
1
5
4:11
4
31.
Salcburk
6
1
0
5
5:11
3
32.
Utrecht
6
0
1
5
3:9
1
33.
Glasgow Rangers
6
0
1
5
3:11
1
34.
Malmö
7
0
1
6
3:13
1
35.
Maccabi Tel Aviv
7
0
1
6
2:19
1
36.
Nice
6
0
0
6
4:13
0
