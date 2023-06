Suchopárek se jen chytal za hlavu. Češi pálili šance, anglické hvězdy ale neztrestali

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do mistrovství Evropy v gruzínském Batumi prohrou 0:2 s Anglií. Krátce po změně stran rozhodl Jacob Ramsey, pojistku přidal v nastavení střídající Emile Smith Rowe.

"Lvíčata" podlehla Albionu počtvrté za sebou, dvakrát mu nestačila i v kvalifikační skupině. V neděli se svěřenci trenéra Jana Suchopárka utkají opět v Batumi s Německem, skupinu zakončí příští středu v Kutaisi proti Izraeli. Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Gruzii a Rumunsku: Skupina C (Batumi): Česko - Anglie 0:2 (0:0) Branky: 47. Ramsey, 90.+4 Smith Rowe. Rozhodčí: Fesnic - Avram, Cerei (všichni Rum.). ŽK: Sejk, Šulc, Karabec - Gordon, Aarons, Gibbs-White, Ramsey. ČR: Jaroš - Gabriel, Vitík, Hranáč, Cedidla - Kaloč (81. Valenta), Červ - Šulc (66. Karabec), Žambůrek (66. Daněk), Kušej (60. M. Jurásek) - Sejk (66. Fila). Trenér: Suchopárek. Anglie: Trafford - Colwill, Garner, Harwood-Bellis, Aarons (88. Johnson) - Gomes (79. Skipp), Jones, Ramsey, Gibbs-White (88. Elliott) - Madueke (79. Smith Rowe), Gordon (79. Archer). Trenér: Carsley.

