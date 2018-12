Stanciu (zatím) zůstává na Letné. Sparta odmítla supernabídku z arabského světa

před 1 hodinou

Téměř dvě stě milionů korun údajně nabízel za sparťanského záložníka Nicolae Stanciua klub z exotické destinace, lukrativní sumu však podle informací Aktuálně.cz na Letné odmítli.

"O Nica je zájem pořád a jedna nabídka byla velmi konkrétní," přiznal Pavel Zíka, hráčův manažer a majitel společnosti Global Sports.

Podle rumunského webu Ziare.com laso zasvištělo od jednoho z egyptských klubů. Stanciu by si v novém působišti vydělal dva miliony eur ročně, což je téměř trojnásobek toho, co má v Praze.

Nabízené odstupné pak představovalo částku 7,5 milionu eur, což je přibližně 193 milionů korun. O velmi podobné částce hovoří i zdroj Aktuálně.cz.

Sparta nicméně na nabídku nereagovala. Pokud by měl Stanciu Letnou opustit, vedení pátého klubu po podzimní části by pravděpodobně kývlo až na sumu ve výši deseti milionů eur.

"Společně s Nicem jsme usoudili, že momentálně bude pro něj nejlepším řešením, když bude i na jaře pokračovat ve Spartě," dodal Zíka.

Nicolae Stanciu přestoupil do Sparty letos v lednu z belgického Anderlechtu, oficiální přestupová částka dosahovala sta milionů korun. Pokud by Sparta svého záložníka v zimě skutečně prodala, vydělala by na něm dalších sto milionů.