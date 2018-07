Sparta v přípravě hořela. Jsme zklamaní, přiznal trenér Hapal po porážce s polským Lubinem

před 1 hodinou

Fotbalisté Sparty Praha v letní přípravě vyhráli jen dvě ze sedmi utkání a v generálce na novou sezonu podlehli sedmému týmu polské ligy Lubinu 1:2.

Praha - Trenér Letenských Pavel Hapal však věří, že si jeho svěřenci nechali dobré výsledky na soutěžní zápasy. O základní sestavě má ze 70 až 80 procent jasno a váhá ještě nad složením ofenzivy. Nevyloučil, že ještě dojde k zúžení kádru.

"Hráči i trenéři jsme zklamaní, že jsme v těch přípravných zápasech nedokázali vítězit. Není jiná cesta než dál pracovat a každý ještě musí přidat, abychom si ten výsledek zasloužili," řekl na tiskové konferenci Hapal.

"Věřím, že budeme nachystaní na první soutěžní zápas tak, že výsledky budou určitě lepší než v přípravném období. V přípravě jsme toho totiž moc nevyhráli," dodal Hapal.

Trápí ho především mizerná sparťanská koncovka. "Samozřejmě v těch zápasech máme určitá hluchá místa, ale na druhou stranu máme spoustu šancí a bohužel je neproměňujeme. V tréninku nacvičujeme koncovku hodně často, ty góly padají," uvedl Hapal.

"Je to o větším klidu, agresivnějším zakončení. Věřím, že hráči klid někde najdou a góly začnou dávat. Třeba se to od prvního soutěžního zápasu zrovna změní v náš prospěch," doplnil kouč.

O základní sestavě pro vstup do ligy s Opavou má skoro jasno. "Měli jsme během přípravy lehčí zdravotní problémy, od něčeho jsme museli ustoupit, ale máme víceméně jasno o základním stavebním kamenu mužstva. Nějakých 70 až 80 procent hráčů z dnešní základní sestavy by určitě mohlo nastoupit i proti Opavě. Jediné, nad čím přemýšlíme, je nějaké složení ofenzivní činnosti. Který z útočníků, nebo jestli dva útočníci," podotkl Hapal.

Nevyloučil, že ještě dojde k pohybu v kádru. Možné je posílení i odchod některých hráčů. "Komunikujeme, bavíme se, ale museli bychom být stoprocentně rozhodnutí, že ten hráč nám hned pomůže. Aby to nebyl před sezonou zásah. Může se stát, že kádr někdo opustí. Chceme zúžit kádr na nějakých 22 hráčů do pole plus gólmana," řekl Hapal.