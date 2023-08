Sparta pomoc rozhodčích nepotřebuje, naopak jí to škodí, myslí si Švancara

"Sparta udělala v herním projevu velký progres, pomoc rozhodčích nepotřebuje. To přece nechce ani sparťanský fanda!" říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Neustálé probírání, jestli verdikty rozhodčích nepomáhají Spartě, škodí především jí. Jestli udělala v něčem progres, tak je to v herním projevu. Hraje hezký útočný fotbal, je radost se na ni dívat. Baví mě. Ale zásadní chyby rozhodčích v její prospěch - ať už vědomé, nebo neúmyslné - jí hodně ubližují.

Přece ani sparťanský fanda tohle nechce! Nyní to nemá mužstvo ani zapotřebí.

Kairinenovo vyloučení za šlápnutí na protihráče není žádné téma! Jasná červená. To přece nemůže rozebírat vůbec nikdo. Jestli mu šla noha o centimetr výš, než měla, a podobně. Jsi v souboji pozdě, hrozilo těžké zranění, jdeš ven a žádná diskuse.

Nebyl to zákrok úmyslný, za takový by nesměl hrát půl roku, on by dostal tři zápasy. Ještě chápu hlavního, že nemusel faul takto zaregistrovat. Ale nerozumím, proč máme VAR. Opakuji - okamžitě červená a jedeme dál.

Může se namítat, že vyloučení by zápas neovlivnilo, domácí vedli už 3:0. Ale oslabení minutu před přestávkou, celá druhá půle v oslabení, bylo by to minimálně zajímavější. Neříkám, že by Pardubice daly tři góly, to těžko, ale bylo by to jiné.

Rovněž Laďa Krejčí a jeho skluz. Jasná penalta. Přijel tam pozdě, netrefil balon, jeho riziko. Skluzem si zrychlíš možnost zasáhnout míč. Jemu to nevyšlo, vzal s sebou i hráče. Nebyl to brutální zákrok, ale podrazil ho, zase se není o čem bavit. Kdyby se díval můj pes, štěkne, že je penalta.

Naštěstí VAR odvolal chybně nařízenou penaltu proti Pardubicím. Nerozumím pomeznímu, že to neviděl, pád nafilmovaný a navíc obránce zasáhl balon. A ještě se chová rozhodčí arogantně.

Především je to však hodně tristní kredit směrem k rozhodčím. Pro mě neuvěřitelné, že se tohle pořád děje.

Slavia hrála velmi dobře a mohla vyhrát s velkým rozdílem. Mužem zápasu byl jednoznačně zlínský gólman Stanislav Dostál, který zabránil debaklu. Vůbec mě nenapadlo, že je problém s trávníkem. Pustili do Edenu velký koncert, beru, to se děje všude na světě, ale teď si stěžuje na povrch. Že je těžký, trávník se trhá. Ale na co si hráči stěžují….

Samozřejmě vadí, když to někdy třeba při zakončení loupne. Ale my jsme hráli na hrůzách, na Bohemce od lajny až na půlku véčko z hlíny a drnů. A starší hráči by už vůbec nemohli vzpomínat. Dnes máme vyhřívání, zalévání, elektrické vytápění svrchu, technika úžasná. Proti nám žádná katastrofa. Dobrý fotbalista si poradí i na oraništi.

Stadion v Hradci? Smekám

Chápu trenéra Trpišovského, že chce mít kulečníkový stůl. Má taktiku postavenou na kombinaci, žádné nakopávání, ale průnikové přihrávky, narážečky. Takže mu i rozumím. Ale tak strašný terén to není.

Máme nový stadion v Hradci Králové, nádhera, tleskám, smekám klobouk. Z Brna mohu jen gratulovat. Jsem ve spojení s ředitelem Ríšou Juklem, vím, kolik let práce a úsilí to dalo. Stadion poslouží celému českému fotbalu, může přivítat zápasy mládežnických reprezentačních výběrů, žen a další.

Bylo v ohrožení, že když to nestihne do prvního podzimního zápasu, tak bude Hradec celý podzim hrát jinde. Čumím, jakou jsme schopni vymyslet legislativu. To musel vymyslet blbec! Úplně se vytrácí selský rozum. Když to stihne později, proč by nemohl jít na svůj nový stadion, na který čekal roky. To postrádá jakoukoli logiku. Vždyť bojujeme proti sportu.

Máme stadiony v katastrofálním stavu, ať se podíváš k sousedům nahoru, dolu, vlevo, vpravo. Hradec Králové o něj bojoval dvacet let. Něco postavit je u nás složité. Kdo to zažil, poznal, jaký je problém s řemeslníky.

Vím, že tam byly velké mouchy. Řešila se elektřina, nechodily reklamní spoty. Ale připravili ho, aby se dalo hrát. To je nejdůležitější. Jsem obyčejný fanoušek a chválím, že se něco pro fotbal udělalo. Hradec si zaslouží velkou jedničku.

Petr Švancara Fotbalový komentátor Aktuálně.cz Bývalý ligový útočník. Narodil se 5. listopadu 1977.

Jeden z největších talentů českého fotbalu počátku 21. století. V nejvyšší soutěži nastupoval za devět různých klubů. Vychovala ho Zbrojovka Brno, odkud přestoupil do pražské Slavie. Góly dával i za Viktorii Žižkov nebo Slovácko, v zahraničí za Slovan Bratislava.

V české první lize odehrál 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Opět se odehrávaly souboje brankářů a střelců při penaltách. Neuspěl jen liberecký Tupta proti Reichlovi z Bohemky, naopak hradecký Pilař, ostravský Šín a plzeňský Chorý skórovali. Ale poslední dva měli namále, brankáři si sáhli, bylo to těsné.

Oni nynější gólmani jsou chytří, mají střelce načtené. Někdo si řekne - tak to kopni někam jinam. A není jednouché měnit oblíbené místo, návyky, zvláště když je střelec pod tlakem. Stav utkání, plné tribuny. Trefit se přesně k tyči, kam brankář nedosáhne, není také jednoduché, je potřeba trochu razance.

To se vyplatilo mladému Matěji Šínovi z Baníku v Plzni, Jindra Staněk si balon vyrážel. Dobře nastavenou hlavu má na to sparťan Laďa Krejčí, který, jak jsem se dozvěděl, používá i mentálního kouče.

Jinak mám radost, že penalty jsou, je to osvěžení, dělá mi to radost. Ač nám nepřálo počasí, viděl jsem dobré zápasy, padaly góly, i když jich mohlo být víc.