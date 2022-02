Sparta neměla nárok. Dva góly v prvním poločase jí vzaly poslední naději na postup

Vedení hlavního města začne jednat s ministerstvem pro místní rozvoj a poslanci o změně živnostenského zákona, která by městu umožnila regulovat nabídku bytů přes ubytovací platformy typu Airbnb. Městští zastupitelé dnes uložili vedení Prahy, aby učinili všechny kroky k tomu, aby sněmovna novelu zákona přijala. "Chceme, aby byly zákonem zmocněny krátkodobé ubytování do určité míry regulovat. Je to jediná šance, jak si to můžeme řešit sami," řekl jeden z předkladatelů materiálu a opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO).

Podle Nachera je vzhledem k současné pandemii covidu-19 a útlumu turistického ruchu vhodná chvíle, aby ke změně došlo. V Praze nabízeli majitelé v polovině loňského července na platformě Airbnb ke krátkodobému pronájmu 6 972 ubytovacích jednotek, tři čtvrtiny z toho tvořily samostatné byty či domy. V červenci 2019, před vypuknutím pandemie, to bylo 14 077 jednotek.