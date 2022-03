Sparta musí za chování fanoušků v derby zaplatit čtvrt milionu

Více než 90 procent čerpacích stanic poslalo ministerstvu financí údaje o cenách pro kontrolu marží z prodeje paliv. Sdělil to mluvčí ministerstva Tomáš Weiss. Čerpací stanice měly zaslat ministerstvu do dnešních 12:00 data o průměrných prodejních cenách pohonných hmot za dobu od 15. února do 15. března. Ke zjišťování marží stát přistoupil kvůli rekordnímu nárůstu cen paliv po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Benzin jen během asi dvou týdnu po zahájení útoku zdražil zhruba o deset korun a nafta o více než 13 korun.

"Předpokládáme, že první výsledky o cenové politice čerpacích stanic v České republice a přiměřenosti, či naopak neúměrnosti jejich marží, budeme schopni z reportovaných dat ve spolupráci s petrolejářskými asociacemi interpretovat a následně prezentovat v průběhu příštího týdne," doplnil Weiss. Na základě vyhodnocení pak podle něj ministerstvo financí následně rozhodne o dalších krocích.