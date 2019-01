Sparta dál zbrojí. Domluvila se s Jabloncem na přestupu Hanouska a Lischky

před 1 hodinou

Fotbaloví obránci Matěj Hanousek a David Lischka míří z Jablonce do Sparty. Kluby jsou už domluveny na přestupu, Pražané momentálně jednají s hráči o smlouvách. Opačným směrem zamířil stoper David Hovorka, jehož hostování v Jablonci se po uplatnění opce změnilo v přestup.

Pětadvacetiletý Hanousek přišel do Jablonce v roce 2015 z Dukly. Za severočeské mužstvo odehrál 76 ligových zápasů, dalších šest startů levý bek přidal na podzim ve skupině Evropské ligy.

"Dá se říct, že mě nic netlačí, ale je to pro mě velká výzva. Nemohl bych se na sebe podívat, kdybych tohle odmítl. S tím bych nedokázal žít, kdybych věděl, že jsem tuhle výzvu nepřijal a z výzvy se podělal a nezkusil to," uvedl Hanousek pro jablonecký web.

Jednadvacetiletý stoper Lischka zamířil do Jablonce také v roce 2015 z Hlučína. Po hostováních v Ostravě, Varnsdorfu a Karviné si vybojoval místo v základní sestavě a na podzim patřil podobně jako Hanousek k oporám. Na kontě má celkem 39 ligových utkání a čtyři góly, pravidelně nastupoval i v Evropské lize.

"Povedla se nám spousta věcí a moc jsem si to užil. A díky tomu všemu teď přišla nabídka jít do Sparty a je to pro mě velká výzva a taky čest být v takovém klubu, jako je Sparta," konstatoval Lischka.

Pětadvacetiletý Hovorka vedle Jablonce, kde hostoval od začátku sezony, a Sparty působil ještě v Liberci. V nejvyšší soutěži zasáhl do 70 zápasů a vstřelil pět branek.

Hanousek s Lischkou budou třetí a čtvrtou zimní posilou Sparty. Letenský klub už před nimi získal švédského záložníka Davida Moberga Karlssona z Norrköpingu a dalšího středopolaře Martina Haška z Bohemians 1905.