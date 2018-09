Slavii pláchl z prohlídky, neklapne ani Katar. Podivný Trézéguetův příběh pokračuje

před 2 hodinami

Hvězdný egyptský útočník Trézéguet, který byl v létě těsně před podpisem ve Slavii, zůstává v Kasimpase. Nevyšla ani "last minute" nabídka z Kataru.

Kasimpasa - Už už to v létě vypadalo, že Slavia přivede hvězdu světového formátu, egyptského záložníka Trézégueta. Byla ochotna zaplatit Kasimpase klauzuli ve výši 130 milionů korun, jenže z přestupu sešlo doslova na poslední chvíli.

Účastník letošního mistrovství světa si údajně přestup rozmyslel po absolvování lékařské prohlídky, před cestou na oficiální focení v červenobílém dresu.

"Problém byl, že mu zavolal předseda egyptského svazu a řekl mu, že Česko pro něj do budoucna není dobrá volba, ať si prý počká na větší klub," vysvětloval později šéf slávistického klubu Jaroslav Tvrdík v podcastu webu Slávistickénoviny.cz.

Kromě Slavie stály o třiadvacetiletého Trézégueta kluby, jako jsou Olympique Marseille, Inter Milán nebo Stuttgart. Poté, co dal vale Edenu, to vypadalo, že přestoupí do tureckého Galatasaraye. Jenže egyptský reprezentant tak dlouho váhal a licitoval, že zůstal v turecké Kasimpase.

Nevyšla totiž ani nabídka z katarského klubu Al Rayyan. Jeho zástupci chtěli využít čtvrteční, poslední den přestupů v tamní lize, sbalili pět milionů eur a vyrazili do Turecka.

Podle egyptských médií se ovšem až po příletu do Istanbulu dozvěděli, že Trézéguet před několika týdny podepsal v Kasimpase novou smlouvu, která už výstupní klauzuli neobsahuje. Klub navíc odmítl s Katařany vůbec jednat, alespoň do této chvíle.

Generalitě Al Rayyanu tedy nezbylo nic jiného než sednout na letadlo a vrátit se s prázdnou domů. A Trézéguetova přestupová sága se pomalu chystá na zimní pokračování.