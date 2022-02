Slavia hlásí posily. Z Mladé Boleslavi přicházejí mladíci Jurásek a Fila

Fotbalisté David Jurásek a Daniel Fila přestoupili z Mladé Boleslavi do pražské Slavie. Mistrovský tým podepsal s oběma talentovanými hráči čtyřletý kontrakt, jednadvacetiletý Jurásek by měl v týmu působit do konce května 2026, o dva roky mladší Fila ještě o měsíc déle. Opačným směrem míří obránce Kryštof Obadal. Oba kluby potvrdily výměnu na svých webech.

Levý obránce Jurásek působil vedle Mladé Boleslavi také v Prostějově nebo Brně. Rodák z Uherského Hradiště odehrál v této sezoně patnáct ligových zápasů, vstřelil jednu branku a na dvě přihrál. Během loňského října také debutoval v reprezentaci do 21 let a celkem si za ni připsal tři starty. "Dokázal se přes svůj velmi mladý věk prosadit do základní sestavy Mladé Boleslavi a na podzim patřil k nejlepším levým obráncům v lize. Věříme, že má před sebou velkou budoucnost a bude pro Slavii platnou posilou," řekl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek. Útočník Fila byl v hledáčku Slavie už během loňského léta. Tehdy ale odchovanec brněnského fotbalu přestoupil do Mladé Boleslavi. Zde nastupoval převážně jako střídající hráč, přesto zasáhl v této sezoně do dvaceti zápasů a vstřelil čtyři branky. "Po přesunu z Brna do Boleslavi dokázal, že se dokáže prosadit i na úrovni nejvyšší soutěže. Má v sobě obrovský potenciál. Věříme, že se ho Danovi podaří ve Slavii naplnit," doplnil Bílek. Oba hráči netajili s přestupem spokojenost a mají vysoké ambice. "Slavia je podle mě nejlepší klub v Česku. Je tady skvělé zázemí, fanoušci, všechno. Je to Slavia, jsem nadšený. V první řadě bych chtěl přesvědčit všechny lidi, že sem patřím, že to není omyl. Taky bych chtěl dosáhnout zisku titulu," prohlásil Jurásek. Fila hovořil podobně. "Moje cíle ve Slavii jsou samozřejmě ty nejvyšší, stejně jako cíle Slavie. Jsem mladý hráč, takže chci být platný, pomoct týmu, jak to půjde, sbírat minuty a pomoct góly, což se od útočníka očekává," řekl nadějný útočník. Do Mladé Boleslavi naopak zamířil osmnáctiletý obránce Obadal, na nějž má ale Slavia dál předkupní právo. "Jednání probíhala nejméně dva měsíce a byla velice intenzivní. A to především u nás v klubu, jak s vedením, sportovním úsekem, tak se samotnými hráči. Rozhodnutí nebylo nahodilé a nejednalo se primárně o finanční kompenzaci. Prvoligový kádr jsme aktuálně doplnili příchodem talentovaného obránce Kryštofa Obadala a vytipované máme další hráče, z nichž někteří jsou v těchto dnech již u nás na testech," uvedl generální ředitel Mladé Boleslavi David Trunda.