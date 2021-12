Situace v lize je katastrofa. Odstavený sudí Ardeleanu promluvil o "přepálené" baráži

Dlouho mlčel a s novináři nemluvil. Teď se fotbalový rozhodčí Petr Ardeleanu rozpovídal. V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz přiznal, jaké chyby z ligové baráže před dvěma lety, po které se Příbram zachránila, si vyčítá. Uvedl i to, co znamenaly některé hlášky z policejních odposlechů jeho telefonátů s tehdejším místopředsedou FAČR Romanem Berbrem.

V odvetě prvoligové baráže jste v červnu 2019 několika chybami v neprospěch Brna ovlivnil zápas, který nakonec skončil bezbrankovou remízou a záchranou Příbrami. Tehdy jste se příliš vinný necítil, vnímáte s odstupem svůj výkon jinak?

Začátkem letošního roku jsem si ten zápas pustil. Bez hlasů komentátorů, kteří mi od první minuty zrovna nefandili. Porovnal jsem to i se statistikami a vyšlo mi, že Příbram byla ve všem lepší, i v držení míče. Co bych udělal jinak, je nastavení hry. Dodržel bych ho. To byla chyba, stejně tak ten otočený faul v závěru.

Zápas jste dvakrát musel přerušit kvůli pyrotechnice létající z brněnského sektoru. Proč jste tedy nakonec nastavil jen tři minuty?

To je stejné, jako když sudí Pavel Franěk vyloučil v Plzni Jhona Mosqueru v podzimním zápase proti Slavii a vysvětlil to tím, že podlehl tlaku, protože ho hráč štval celý zápas. Já už neměl na to trpět brněnským, co tam proti mně předváděli. A neměl jsem trpělivost být tam s nimi ještě další dvě minuty. Kdybych to vydržel a neudělal tu chybu v závěru, tak se to pak vůbec neřeší. Nemůžou si stěžovat, že bych jim do té doby nějak ublížil.

Z policejních odposlechů z té doby vyplývá, že se vás šéf Příbrami Jaroslav Starka snažil pár dnů před zápasem kontaktovat, místopředsedovi FAČR Romanovi Berbrovi volal s tím, že jste v Číně, takže se vám nemůže dovolat, a že vám poslal smsku, že se musíte sejít, až se vrátíte. Proběhl kontakt mezi vámi?

V Číně jsem byl, to je pravda, ale o tomhle odposlechu slyším prvně. Určitě jsem se s ním nesešel, po dvou letech si nejsem jistý, jestli mi volal nebo psal. Nepamatuju si to.

Po zápase jste si také volal s Romanem Berbrem, který se vás navzdory trestu za chyby snažil povzbudit a gratuloval vám k povýšení na mezinárodní listině rozhodčích. Vy jste pak na jeho adresu pronesl, že vás "vždy dokáže tak nabít". Jak jste to myslel?

Spousta lidí říká, že jsem v podstatě Berbrovo dítě. Pravda je, že on byl vždycky ten první, kdo mi vytknul chybu. Koučoval mě od mých 15 let a když viděl, že jsem z té chyby v háji, dokázal mě i povzbudit. Tak jsem myslel i to, že mě nabil. Že jsem díky němu byl schopný se z těch chyb poučit, nakopnout se a jít dál.

V tomto telefonátu s vámi ale Berbr zesměšňuje mediální humbuk kolem vašeho výkonu v baráži. Nepřijde vám, že jste zápas a vaše chyby v něm brali na lehkou váhu?

On možná jo, ale já určitě ne. Vím, na jaký odposlech narážíte, byl jsem na policii u výslechu a tenhle telefonát mi pouštěli. Z té situace jsem byl spíš mrzutý. I když jsem neudělal žádnou výraznou chybu, psalo se o mně víc než o rozhodčích, kteří výrazně chybovali v souběžném barážovém zápase Jihlavy s Karvinou. Byl jsem překvapený, co se potom mediálně dělo. Kromě chyb v závěru, o kterých jsem mluvil, tam z mé strany nebylo žádné zásadní provinění.

Čau, tapíre! ■ V souvislosti s kauzou údajného ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí fotbalové ligy a zpronevěry peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu policie obvinila 22 lidí v čele s Romanem Berbrem, někdejším místopředsedou Fotbalové asociace ČR. Jednoho z nejvyšších představitelů českého fotbalu čeká soud. ■ Aktuálně.cz má k dispozici část vyšetřovacího spisu s policejními odposlechy, které s vyšetřováním souvisely. Seriál, který vybrané kauzy popisuje, nese v názvu pozdrav "Čau, tapíre", kterým se funkcionáři v odposlechnutých rozhovorech zdraví. ■ Do fotbalu směřují veřejné peníze ze státních i komunálních fondů. Ne vždy jsou ale soutěže férové. V roce 2004 vypukla kauza ovlivňování zápasů, soudy potrestaly manažera Ivana Horníka z Viktorie Žižkov, kluby a činovníky z Uherského Hradiště, Opavy, Vítkovic a Liberce. Navíc i několik dalších rozhodčích a delegátů. V roce 2019 rozhodl soud o trestu pro deset fotbalistů a rozhodčího v případu zmanipulovaných sázek na zápasy.

Z prvoligové listiny rozhodčích jste zmizel, na podzim jste řídil zápas ČFL, jaká je momentálně vaše pozice?

Z listiny prvoligových rozhodčích mě na přelomu roku nevyřadili. Jen se čekalo na vyjádření etické komise, do té doby jsem nebyl delegován. Když se v květnu hrálo finále poháru v Plzni, ten den si mě pozval pan Pereira (Portugalec Vítor Melo Pereira, tehdejší šéf rozhodčích FAČR, pozn. red.) na schůzku a řekl mi, že etická komise se mnou ani zahajovat řízení nebude a jsem mu tím pádem k dispozici. Tehdy už zbýval jen jeden zápas do konce ročníku, takže říkal, že už to necháme být a nasadí mě zase do příštího ligového ročníku. Zároveň dodal, že pokud by on už ve funkci nebyl, předá tyhle informace nové komisi rozhodčích. Byl u toho svědek Patrik Filípek, který to může potvrdit.

V létě ale Melo Pereira jako šéf rozhodčích skončil…

Přišla nová komise, nikdo se mnou nekomunikoval. Listinu rozhodčích udělali beze mě, a tak jsem pak volal Radkovi Příhodovi (nový šéf komise rozhodčích, pozn. red.), abych dostal vysvětlení. Bohužel musím říct, kroutil se jako had, nebyl mi schopný sdělit, čí to bylo rozhodnutí. Prostě mě přeřadili do třetí ligy a divize. Kromě mě vyřadili podobným stylem i další zkušené rozhodčí a teď se jim to vrací, když vidím některé výkony. Já pak pískal zápas v Rakovníku a tam jsem se zranil, takže už jsem ve zbytku podzimu nic neřídil.

Berete celou tu situaci jako křivdu?

Zprvu ano. Jak byste to bral vy, kdyby vás bezdůvodně vyhodili z práce? Nejvíc mi vadí, že nikdo neměl tu odvahu a slušnost mi říct, co za tím je. Jmen spojených s touhle kauzou je podle mých informací spousta, to je všechny vyřadí? Jsem zvědav, jestli se bude měřit všem stejně. Je docela zajímavé, že novináři mají přístup ke spisu, ale najednou se o nikom nepíše a nic se řešit nechce. Teď už křivdu necítím. Za nynější situace v lize ani nevím, jestli bych tam chtěl být. Stav je katastrofální. Rozhodčí na sebe donášejí. Komise v očích veřejnosti možná pracuje dobře, ale kdo tomu rozumí, musí vidět, co se děje.

Co se podle vás děje?

Neodbornost, lhaní. Rozhodčí nevědí, co je dobře a co je špatně, spousta věcí se schovává za video, za VAR. U někoho se chyby zametají pod koberec, druhého vyhodí po jedné chybě. Takhle se s rozhodčími nepracuje. Stejně tak jako trenér v lize nemůže vyměnit 10 hráčů za dorostence, tak nemůžete vyměnit všechny zkušené rozhodčí za mladé. To má za následek vysokou chybovost a vy nesete zodpovědnost. Co se mě týče, já tedy dál figuruju v listině pro ČFL a divizi, ale jestli budu dál pískat, to si nejsem vůbec jistý.