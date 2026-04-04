Bolí to, hlesl Hyský. Kouč Viktorie popsal, co se dělo v kabině po šokujícím konci

Fotbalisté Plzně ve 28. kole první ligy jen remizovali doma s Teplicemi 2:2. Všechny čtyři branky padly až v neskutečně divokém závěru.
Viktoria se před zápasem oficiálně rozloučila s nedávným dlouholetým kapitánem Lukášem Hejdou. Šestatřicetiletý obránce, který v zimě skončil v A-týmu, dostal od klubu zarámovaný dres s číslem dvě, s nímž hrával.
V úvodu zápasu hosté nedotáhli několik brejků a poté už diktovali tempo podle očekávání Západočeši. V sedmé minutě vystřelil Toure do nohou brankáře Trmala a Červ následně vypálil mimo.
Po necelé čtvrthodině hry se na hranici vápna uvolnil Toure, teplický gólman však vytáhl míč na roh. Trmal zasáhl i v 25. minutě, kdy vyrazil Ladrovu střelu k tyči z přímého kopu. Nedlouho poté zpoza vápna těsně minul Červ.
Dnešní kapitán Západočechů se nicméně zranil a po několika ošetřováních na přelomu poločasů musel ve 49. minutě přepustit místo Panošovi. Osmnáctiletý záložník se hned za čtyři minuty uvedl povedenou individuální akcí, obešel několik protihráčů, ale pak přízemním pokusem těsně minul.
Prostor mezi tyčemi netrefil ani v 58. minutě zpoza šestnáctky Hrošovský. Po hodině hry Trmal vyběhl, při odkopu míče trefil Sojku a dostal od rozhodčího Černého žlutou kartu. Z následného přímého kopu z výhodné pozice zamířil Ladra do horní části břevna.
Západočeši stupňovali tlak, neprosadil se ale ani Hrošovský, jehož povedený volej do horního rohu vytáhl Trmal. Domácí se trápili, k vedení jim pomohla až penalta. Jakubko ve vápně trefil do kolena Višinského a Krčík v 83. minutě z pokutového kopu odvážným dloubákem s pomocí břevna otevřel skóre. Slovenský obránce, který přišel do Viktorie v zimě z Karviné, potvrdil pozici suverénně nejproduktivnějšího zadáka soutěže, v ligové sezoně skóroval už podesáté.
Domácí náskok udrželi jen chvíli. Po centru z levé strany propadl balon po několika odrazech k Pulkrabovi a střídající útočník v 85. minutě z velkého úhlu dorážkou pod břevno překonal gólmana Wiegeleho.
V sedmé minutě nastavení sudí Černý po zásahu od videa a přezkoumání situace rovnou vyloučil hostujícího Lukáše Marečka za šlápnutí na lýtko protihráče, původně kapitánovi udělil jen žlutou kartu.
Po následném přímém kopu a několika odrazech propálil Trmala střídající Kadlec a připsal si první soutěžní gól po příchodu do Plzně. Hosté reklamovali údajný útočný faul, sudí však trefu uznal.
Severočeši nicméně dokázali podruhé srovnat, tentokrát dokonce v oslabení. Ihned po rozehrání a dlouhém nákopu od Trmala domácí prohráli souboj ve vápně, balon se dostal k volnému Autovi a ten v desáté minutě nastavení přízemní střelou k tyči překonal Wiegeleho.
„Jsme velmi zklamání z toho, jakým výsledkem zápas skončil a co se dělo v závěrečné fázi. Myslím, že jsme už cítili, že jsme zápas vyhráli,“ hlesl kouč Viktorie Martin Hyský.
„Ztratili jsme koncentraci do posledního nákopu, ze kterého soupeř vyrovnal na 2:2. V kabině je ticho, velký šok,“ popsal trenér Západočechů. jak to vypadalo v šatně bezprostředně po utkání.
„Všichni cítíme, že po tom výkonu a zápase, který měl úroveň, jsme velice lacino ztratili dva body, které nám budou chybět. Přijít o tři body z posledního nákopu v momentě, kdy euforie po gólu na 2:1 byla veliká, je velká ztráta a bolí,“ dodal Hyský.
Jeho protějšek Zdenko Frťala prožíval zcela opačné pocity. „Myslím, že bod je pro nás nesmírně cenný. Vyrovnat v deseti a ve 100. minutě, to byla odměna za to, jak kluci byli hlavně v obranné fázi kompaktní,“ pochvaloval si.
„Jsou zápasy, na které v životě nezapomenete, tenhle bude patřit mezi ně,“ dodal spokojeně.
28. kolo první fotbalové ligy:
Viktoria Plzeň - FK Teplice 2:2 (0:0)
Branky: 83. Krčík z pen., 90.+8 Kadlec - 85. Pulkrab, 90.+10 Auta. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Kocourek (video). ŽK: Trmal. ČK: 90.+7 L. Mareček (oba Teplice). Diváci: 9612.
Plzeň: Wiegele - Sojka (73. Kadlec), Krčík, Dweh, Doski (73. Spáčil) - Hrošovský, Červ (49. Panoš) - Souaré, Ladra, Višinský - Toure (73. Adu). Trenér: Hyský.
Teplice: Trmal - Jakubko, Halinský, L. Mareček (77. Audinis) - Švanda, Kodeš, Náprstek (66. Jukl), Radosta - D. Mareček, Zlatohlávek (66. Nyarko, 90.+1 Auta) - Svatek (76. Pulkrab). Trenér: Frťala.
Tabulka:
1.
Slavia
26
19
7
0
58:20
64
2.
Sparta
26
16
6
4
54:30
54
3.
Plzeň
27
14
7
6
49:33
49
4.
Jablonec nad Nisou
27
14
6
7
35:27
48
5.
Liberec
27
11
9
7
40:26
42
6.
Olomouc
27
11
7
9
30:29
40
7.
Hradec Králové
26
10
7
9
35:32
37
8.
Karviná
26
10
3
13
38:44
33
9.
Pardubice
27
8
8
11
33:44
32
10.
Zlín
27
8
7
12
32:41
31
11.
Mladá Boleslav
27
7
9
11
40:51
30
12.
Teplice
27
6
11
10
27:33
29
13.
Bohemians 1905
26
7
6
13
20:32
27
14.
Slovácko
27
5
8
14
23:38
23
15.
Ostrava
26
5
7
14
24:36
22
16.
Dukla
27
3
10
14
16:38
19
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.
