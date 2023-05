Neuvěřitelné selhání Dortmundu: Borussia remizovala s Mohučí, titul jí vyfoukl Bayern

Co vypadalo téměř jasně, skončilo neuvěřitelnou zápletkou a překvapivým výsledkem. Dortmund vstupoval do posledního kola bundesligy s dvoubodovým náskokem na Bayern Mnichov, k jistotě mu stačilo porazit devátou Mohuč. Borussia však doma pouze remizovala 2:2, zatímco Bayern vyhrál v Kolíně nad Rýnem 2:1: titul mu vystřelil gólem z 89. minuty Musiala.

Fotbalisté Bayernu Mnichov pojedenácté za sebou ovládli německou ligu. Titul jim v dnešním posledním 34. kole zajistila po velkém dramatu výhra 2:1 v Kolíně nad Rýnem a remíza Dortmundu 2:2 s Mohučí.

Bayern do závěrečného kola vstupoval se ztrátou dvou bodů na vedoucí Borussii. Už v osmé minutě poslal obhájce do vedení Coman, ale v 81. minutě přišel o vedení po penaltě Ljubicice a titul v tu chvíli mířil do Dortmundu.

Minutu před koncem ale rozhodl o výhře bavorského celku Musiala. A protože Dortmund zápas s Mohučí nezvládl, ovládl Bayern tabulku při bodové rovnosti díky lepšímu skóre. Borussia naposledy získala bundesligový titul v roce 2012.

"Zažít takový boj o titul je neuvěřitelné," řekl útočník Bayernu Thomas Müller. "Naprosto chápu lidi, kteří tvrdí, že jsme si ligu vyhrát nezasloužili. Zejména po druhé polovině sezony, která byla dost chaotická," přidal.

"Ale nic to nemění na tom, že to je neuvěřitelná chvíle. Doufal jsem, že by se nám to mohlo povést, ale nevěřil jsem, že to dokážeme," dodal mistr světa z roku 2014, který s Bayernem získal rekordních 12 titulů.

Pro mnichovský celek je titul jedinou trofejí, kterou v sezoně získal. Po březnovém odvolání trenéra Juliana Nagelsmanna a příchodu Thomase Tuchela totiž Bayern vypadl z Ligy mistrů i domácího poháru.

Po turbulentním ročníku navíc skončili sportovní ředitel Hasan Salihamidžič a generální ředitel Oliver Kahn. O odchodu bývalých hráčů Bayernu bezprostředně po utkání s Kolínem informoval šéf dozorčí rady klubu Herbert Heiner.

Dortmund se o šanci na triumf připravil špatným prvním poločasem. Mohuč vedla díky zásahu Hanche-Olsena, vzápětí mohl z penalty vyrovnat Haller, ale jeho špatně kopnutou penaltu vyrazil brankář Dahmen.

Druhou branku hostů přidal ve 24. minutě Onisiwo a Borussii už nepomohl ani tlak ve druhém poločase. Domácí sice dokázali srovnat, když se prosadili Guerreiro a v nastavení Süle, ale bod na titul nestačil.

"Těžko k tomu něco říct. Byli jsme tak blízko a nakonec nám chyběl jediný gól," řekl stoper Dortmundu Emre Can. "Šli jsme za tím, ale nakonec nám to nevyšlo. Přitom šance jsme měli, ale asi nám to nebylo souzeno," dodal.

Premiérovou účast v Lize mistrů si domácím vítězstvím 1:0 nad Brémami zajistil Union Berlín. Jedinou branku domácího celku dal Khedira, který českého brankáře Pavlenku překonal střelou o tyč v 81. minutě.

Do druhé ligy se po roce vrací Schalke, které prohrálo 2:4 v Lipsku a obsadilo předposlední příčku. Spolu s celkem z Gelsenkirchenu, za nějž odehrál celý zápas český záložník Alex Král, sestoupila Hertha Berlín. Do baráže míří Stuttgart.

Německá fotbalová liga - 34. kolo:

Bochum - Leverkusen 3:0 (19. Förster, 34. Asano, 89. Stöger), Dortmund - Mohuč 2:2 (69. Guerreiro, 90.+5 Süle - 15. Hanche-Olsen, 24. Onisiwo), Eintracht Frankfurt - Freiburg 2:1 (83. Kolo Muani, 90.+1 Dina Ebimbe - 45. Grifo), Kolín nad Rýnem - Bayern Mnichov 1:2 (88. Ljubicic z pen. - 8. Coman, 89. Musiala), Lipsko - Schalke 4:2 (19. a 90.+4 Nkunku, 10. Laimer, 82. Poulsen - 28. M. Kaminski, 49. vlastní Orbán), Mönchengladbach - Augsburg 2:0 (4. Stich, 40. Hofmann), Stuttgart - Hoffenheim 1:1 (80. Tomas - 75. Bebou), Union Berlín - Brémy 1:0 (81. Khedira), Wolfsburg - Hertha Berlín 1:2 (2. J. Kaminski - 55. Maza, 68. Richter).