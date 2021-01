Šéf Čistého fotbalu: Sudí se cpali vepřovým, mě vyváděli s rukou zkroucenou za zády

Rok od roku upozorňují na největší zářezy v různých soutěžích, snaha zástupců Čistého fotbalu ale v drtivé většině naráží na nezájem funkcionářů Fotbalové asociace České republiky (FAČR). "V každém kraji jsou mezi rozhodčími vyhlášení kati, určení na špinavou práci. A ti jsou krytí,“ tvrdí předseda sdružení Lukáš Říha.

Sdružujete kluby, které chtějí fotbal bez korupce, podnikáte inspekční cesty, pořádáte semináře, upozorňujete na "cinklé" zápasy. Ve fotbale působíte již osmým rokem - jak se za tu dobu změnilo prostředí?

Rád bych řekl, že se situace zlepšuje, ale je to pořád stejné. Řada lidí, kteří se v tom systému pohybují, si myslí, že jsou nedotknutelní. Často se setkávám s tvrzením, že co jim do toho mluvíme, že to oni přece dělají fotbal. Nechci házet do jednoho pytle, ale většinou se kryjí navzájem - delegáti rozhodčí, předsedové okresů zase své kolegy, a tak dále.

A změnila se atmosféra po zatčení Romana Berbra?

Je ještě brzy dělat nějaké závěry. Každopádně je fajn, že vznikla další protestní uskupení, jako je Fevoluce nebo Výzva 2021, ozývá se i víc klubů, které chtějí se současným prohnilým stavem něco udělat. Do zatčení Romana Berbra jich s námi spolupracovalo 101, za tři měsíce jich přibylo dalších dvacet.

To mluvíte o jakých klubech?

Od okresů po třetí ligu. Postoj oddílů v profesionálních soutěžích k současné kauze je pro mě trochu zklamáním, na druhou stranu rozumím tomu, že vyčkávají, co vše na ně vyleze z policejních odposlechů. Ale nějaké stanovisko by zaujmout určitě měly.

A postoj samotné FAČR, jejíž představitelé se staví do role poškozených?

Pokud vím, tak FAČR dokonce podala trestní oznámení na Romana Berbra, což je strategický krok, aby zástupci federace měli možnost nahlížet do vyšetřovacího spisu. Vše se zatím veze po těch devatenácti obviněných, u ostatních, kteří v odposleších jsou, ctí presumpci neviny. Kdyby bylo na nás, dostali by pauzičku a rozhodně by měli co vysvětlovat etické komisi a výkonnému výboru FAČR. To, co se na Strahově děje, nejsou kroky vpřed, ale vzad. A pokud šéf fotbalu Martin Malík neví, co se kolem něj děje, pak ve funkci nemá co dělat.

Vaše práce se většinou odehrává v terénu. Jak některé kluby, které dejme tomu zrovna "nutně potřebují vyhrát", kvitují, že se na ně přijede podívat zástupce Čistého fotbalu?

Pochopitelně nám slavnostní výzdobu nechystají. Pamatuju si jeden zápas I.A třídy v Plzeňském kraji, na kterém jsem byl já osobně. Rozhodčí jeden tým řezal, to bylo skutečně neštěstí, hlavu jsem si mohl ukroutit. O půli jsem si dodal odvahy a šel do kabiny sudích, to už jsem byl bez kamery, kterou nám zabavili hned na začátku. Vstoupil jsem dovnitř, představil jsem se, že jdu na konzultaci s rozhodčími, a koukám, že to tam vypadalo jako na vepřových hodech: stoly se doslova prohýbaly pod talíři plnými různých lahůdek. "Ty brďo, vy se tady máte, to je paráda," říkám. A hlavní rozhodčí hned spustil: "Těch deset tisíc, co nám tady dáváte, si vemte zase zpátky!" Okamžitě se mě snažil zdiskreditovat pro případ, že je nahrávám… Následně zavolali pořadatele, ti se mnou třískli o zem, zkroutili mi ruku za zády a vedli mě na tribunu, protože jsem měl platnou vstupenku: "Tady si sedni a drž hubu." No ale druhý poločas byl nebe a dudy, rozhodčí najednou pískal férově.

Jakou mělo chování pořadatelů dohru?

Řešil to delegát, mám zprávy, že incident vyšetřovali i z krajského svazu. My jsme se tím dostali více do povědomí, což je samozřejmě štvalo.

A na inspekce se předem ohlašujete?

Dřív jsme chodili inkognito, ale teď už jsme profláklí, takže nás funkcionáři a rozhodčí stejně poznají. A možná je to lepší, aspoň se zápas odehraje v duchu fair play. Pak se stává, že když odjíždíme, z politicky méně oblíbených klubů nám děkují, že si konečně mohli zahrát fotbal, že onen obávaný rozhodčí jim to pivo neznechutil. Že jim tentokrát chutnalo, i když třeba prohráli. To je pro nás největší vyznamenání.

A důkazy o korupci nebo o manipulaci se zápasy se vám podařilo získat?

To je prakticky nemožné. Ale když hrajete fotbal od pěti let a potom dlouhá léta pískáte, dokážete poznat, kdy je zápas řízený tendenčně. Navíc dostáváme spoustu informací od našich sympatizantů. Víme, jaký zájem na výsledku toho zápasu je, a pokud klub, který měl prohrát, nakonec dohrává v osmi lidech po hrubých chybách rozhodčího, pak je to poměrně jasné. Jedna a jedna jsou dvě. V každém kraji jsou známá jména, kati určení na špinavou práci.

Co se stane, když máte pocit, že je nějaký zápas zmanipulovaný?

Upozorníme výkonný výbor a sekretáře kraje. Chceme to řešit, jenže většinou to skončí bez odezvy. Nedávno jsem si přečetl rozhovor s panem Libou (předseda Středočeského krajského fotbalového svazu a bývalá pravá ruka Romana Berbra), že jsme jim neposlali jediný e-mail, což samozřejmě není pravda. Na středočeský kraj píšeme často, už jen proto, že prostě je nejprohnilější. A pokud panu Libovi nic nepřišlo, ať si to vyřídí se svým sekretářem Zdeňkem Taschem. Asi si bude muset udělat na svazu pořádek, a to nejen v e-mailech.

Proč myslíte, že ve Středočeském krajském fotbalovém svazu je situace nejhorší?

Vím, kolik podnětů ze středních Čech přichází… Jsou to pořád ti samí rozhodčí, pořád ti samí funkcionáři. Dám příklad: když vyhlášený sudí Ivo Polák v jistém zápase začal pískat tendenčně, kluci z obou týmů se dohodli, že si zápas odřídí sami. Pokud rozhodčí nařídil nesprávně penaltu, exekutor ji schválně zakopl, pokud uznal gól z ofsajdu, mužstvo, které gól vstřelilo, si okamžitě nechalo dát branku.

Dokážete odhadnout, kolik zápasů je "cinklých"?

To nejde. V okresech je spíš problém, že to rozhodčí pískat jednoduše neumějí. Řeknu to takhle: za půl sezony míváme přibližně pětačtyřicet hlášení na podezřelé zápasy, což není málo. Stihneme jich objet přibližně polovinu, na víc nemáme s mým nejbližším kolegou Davidem Andělem kapacity.

V současné době se podílíte i na politické činnosti, před okresními a krajskými volbami objíždíte jednotlivé regiony a přesvědčujete kluby, aby volily kandidáty, kteří nejsou spojení se systémem Romana Berbra. Jak se vám to daří?

Objíždíme sezení, někdy společně s Fevolucí (skupina kolem Vladimíra Šmicra), jindy sami. Za těch sedm let máme kontaktů opravdu hodně. Narážíme ale i na okresy, jako je třeba Písek, který podporuje současného předsedu Michala Řezáče, jednoho z blízkých spolupracovníků Romana Berbra. Lidé jako on už by dál kandidovat neměli.

Kolik okresů je podle vás připraveno ke změně?

Přibližně třetina, v další třetině volby zřejmě nic moc nezmění. A situace ve zbylých regionech je nejasná. Ale pozor, mluvím pouze o Čechách, Morava je v tomhle ohledu konzistentní a bude požadovat, aby se současný sytém ve fotbale změnil.

Okresní a krajské volby rozhodnou také o tom, kdo bude v létě zvolen do čela českého fotbalu. Koho byste preferovali vy?

My jsme už před volební valnou hromadou v roce 2017 podporovali Petra Fouska. V kontaktu jsme pořád, zatím ale pan Fousek nikomu nic neslíbil a sám se ještě nerozhodl, zda vůbec bude kandidovat.