Schválně mě provokoval, tvrdí Ronaldo o trenérovi United Ten Hagovi

K pravidelné lince do Londýna v Brně přibude v letním letovém řádu také linka do italského Bergama. Poprvé letadlo společnosti Ryanair poletí 27. března, naposledy 27. října, bude se létat dvakrát týdně, vyplývá z webu Ryanairu. Létat se bude ve večerních časech, upozornil web zdopravy.cz.

Do Bergama, které leží pod Alpami zhruba 50 kilometrů od lombardské metropole Milána, se z Brna již v minulosti létalo. Letadlo večer udělá otočku z Bergama do Brna a zpět. Z Bergama se má létat v pondělí ve 20:50, v pátek ve 20:35, z Brna v pondělí ve 22:45, v pátek ve 22:30. Let trvá zhruba hodinu a půl. Základní ceny letenek aktuálně začínají na 889 korunách jedním směrem, v pátky bývá cena 1059 korun. Na webu brněnského letiště zatím informace o letech do Bergama chybí.

Brněnské letiště už v letech před covidem zažilo útlum pravidelných linek a zůstala jediná na letiště Stansted u Londýna, kam létá taktéž Ryanair. Výrazně živěji je na letišti v letní sezoně, protože z Brna létají chaterové spoje, které využívají cestující pro cesty na dovolenou do přímořských letovisek. Letos v létě letiště odbavilo 201 000 cestujících, což bylo i více než před pandemií covidu.