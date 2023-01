Schalke i s Králem remizovalo s Kolínem nad Rýnem, sérii Leverkusenu uťala Borussia

Infekcí dýchacích cest v Česku celkově podle dat Státního zdravotního ústavu dál ubývá. Hlášená nemocnost se snížila na 1351 případů na 100 tisíc obyvatel, na konci loňského roku to bylo 1750. Klesá počet případů hlavně mezi malými dětmi a seniory, přibylo nemocných dětí ve věku šest až 14 let. Z krajů je nejvyšší nemocnost v Jihomoravském, ústav to uvedl v tiskové zprávě.

"Sledujeme pomalu se snižující aktivitu chřipky, což odpovídá očekávanému vývoji. Nadále ale přetrvávají lokální ohniska výskytu chřipkových onemocnění včetně onemocnění se závažným průběhem. Výrazný, v některých krajích až 70procentní úbytek nakažených, se týká především dětí od nuly do pěti let a dále kategorie lidí starších 65 let," uvedl vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Jan Kynčl.

Vyšší úbytek než mezi respiračními infekcemi obecně odborníci zaznamenali u chřipky. Nemocných je téměř o čtvrtinu méně než před týdnem. "V následujících dnech lze očekávat další úbytek nemocných jak chřipkou, tak ostatními respiračními infekcemi. V populaci aktuálně cirkulují především viry chřipky, RS virus, původce covidu a rhinoviry neboli rýma," doplnila mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Ve vážném stavu, který vyžadoval nemocniční intenzivní péči, bylo dosud v chřipkové sezoně 243 pacientů, z nich 82 zemřelo.