Sarkasmus a provokace. Souček ve středu dění, Chelsea naštval rukou i reakcí

Fotbalový záložník Tomáš Souček se kvůli zranění Lucase Paquety podíval zpět do sestavy West Hamu United a byl jednou z hlavních postav vypjatého remízového derby proti Chelsea (1:1). Londýnský Evening Standard dokonce označil jeho výkon za nejlepší v celé sezoně. Vášnivé diskuse se vedou o Součkově "brankářském" zákroku.

Český záložník mohl v samotném závěru remízový stav londýnského derby rozetnout na obě strany.

Nejprve dorážel hlavičkový pokus kapitána Declana Rice zblízka do sítě, jeho gólovou euforii ale záhy uhasil pohled na zdvižený praporek asistenta.

O pár chvil později ve vlastním vápně blokoval nebezpečný pokus Conora Gallaghera, dráhu míče přitom přeťala jeho levá ruka. Přes divoké protesty hráčů Blues se ale penalta nekopala.

O kontroverzním momentu okamžitě začala vést vášnivé diskuse celá fotbalová Anglie.

"Myslím, že to byl dobrý zákrok. Někdy zkrátka potřebujete brankáře, aby vám zajistil body," okomentoval klíčový moment manažer Chelsea Graham Potter.

"Ne vážně, fakt jsem netušil, že Tomáš dokáže takhle skočit a předvést opravdu skvělý zákrok," pokračoval kouč na sarkastické notě.

Že se nekopala penalta, překvapilo také slavné experty stanice BT Sport. Rio Ferdinand považoval rozhodnutí sudích za neuvěřitelné, s jeho názorem se shodovali i Gianfranco Zola a Joe Cole.

Hodně rozezlení byli i fanoušci Chelsea. Ti navíc měli pocit, že je Kladiváři i samotný Souček záměrně provokují. To když se na oficiálních sociálních sítích West Hamu objevil útržek z rozhovoru českého středopolaře doplněný mrkajícím emotikonem.

"Můj táta byl brankář, takže jsem zakročil," smál se Souček s odkazem na otce Františka. V delší verzi svého interview ale okamžitě začal situaci vysvětlovat.

"Ne ne, bylo mi jasné, že to nemůže být penalta. Znám pravidla, vím, že když člověk padá k zemi a dotkne se míče rukou, není to porušení pravidel. Člověk nikdy neví, jak to rozhodčí posoudí, ale byl jsem si celkem jistý," uvedl sedmadvacetiletý fotbalista.

Za pravdu mu dala i anglická asociace rozhodčích. Penalta podle ní nebyla nařízena, protože ruka, kterou Souček míč zasáhl, byla rukou, která "přerušila pád".

Ani oficiální výklad pravidel ale emoce v táboře Chelsea nezchladil. Klub na sítích navrhoval, aby byl Souček nominován na cenu FIFA pro nejlepšího gólmana.

Vášně plály i kvůli zářijovému duelu na Stamford Bridge, kde Kladiváři přišli v závěru o bod poté, co byl velmi přísně odvolán vyrovnávací gól Maxwela Corneta.

Souček po delší době odehrál víc než závěrečnou část utkání, v základní sestavě sice nebyl, už ve 14. minutě ale musel nahradit zraněného Brazilce Lucase Paquetu. A podle ohlasů z britských ostrovů si nevedl špatně.

Evening Standard dokonce reprezentačního kapitána vyzdvihl do titulku: "Pracovitý Tomáš Souček byl nejlepší za celou sezonu." V londýnském večerníku dostal známku 8 z 10.

Slušné známky měl i jinde. Klubový blog Claret and Hugh ho ocenil sedmičkou.

"Bránil výborně, sice bojoval se svou technikou, ale v posledních dvaceti minutách byl pro Chelsea velkou hrozbou," znělo hodnocení.

Souček v rozhovoru pro klubovou televizi jasně deklaroval svou oddanost klubu.

"Jsem připravený udělat, co je potřeba. Když budeme potřebovat brankáře, půjdu chytat. Budu dělat cokoli, chci hrát co nejvíce zápasů. Poslední dva duely jsem byl na lavičce, ale jsem připravený na každou výzvu," ujistil český záložník.

Pochval se dočkal i druhý Čech v dresu Hammers Vladimír Coufal. Po jednom z jeho mnoha centrů ostatně vstřelili vyrovnávací gól.

"Pokračuje ve zlepšených výkonech," napsal Evening Standard a dal Coufalovi sedmičku, podobně jako server Football.London a zmiňovaný Claret and Hugh.

"Všechny fauloval a bojoval statečně," všiml si fanouškovský blog, jak pravý wing-back dokázal znechutit zápas třeba ultradrahé ukrajinské hvězdě Michailu Mudrykovi.

Hammers v Premier League neprohráli už třetí duel po sobě a zvedají se z nejhoršího. Příští víkend je čeká další londýnské derby, tentokrát na hřišti Tottenhamu.