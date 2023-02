Coufal pobavil Anglii rozhovorem. Žasl nad Brazilcem, který hraje místo Součka

Exceloval na hřišti i u mikrofonu. Vladimír Coufal přispěl kvalitním výkonem k remíze West Hamu na hřišti Newcastlu a pak pobavil fotbalovou Anglii rozhovorem, v němž prokázal vtip, nadhled, skromnost i výrazně zlepšenou angličtinu.

Český fotbalista v Premier League po delší době zažil zápas, který mu vyloženě sedl. V St. James' Parku zdatně krotil ofenzivní hvězdy favorizovaného Newcastlu a přispěl k remíze 1:1, jež znamenala pro fanoušky Kladivářů naději na lepší zítřky.

Před mikrofon klubové televize tak třicetiletý wing-back dorazil s úsměvem na rtech, byť jak přiznal, měl za sebou fyzicky extrémně náročný duel.

"Už jsem v mé kariéře odehrál pár těžkých zápasů, tenhle ale určitě patřil mezi ty nejtěžší. Bylo to nahoru, dolů, nahoru, dolů. Řádný zápas anglické Premier League, nebo možná ještě něco víc," hlásil Coufal.

Možná právě obrovské tempo českému bekovi sedělo, navíc ho strhla atmosféra na stadionu, na kterém si toužil zahrát už od dětství, kdy viděl film Goal!, ve kterém fiktivní amatérský fotbalista Santiago Muňez udělal kariéru právě v Newcastlu.

"Splnil se mi sen. Bylo to úžasné. S těmi fanatickými fanoušky, v nepřátelské atmosféře, to je přesně prostředí, jaké mám rád," usmíval se potutelně Coufal.

Vzápětí popsal nešťastný začátek zápasu, který označil doslova za "hororový".

West Ham inkasoval už v první minutě, gól Joea Willocka byl ale odvolán kvůli tomu, že se míč při centru Miguela Almiróna dostal o kousek mimo hřiště. Jenže ještě než televize odvysílala všechny možné opakované záběry, vřítil se mezi stopery Callum Wilson a chladnokrevně poslal The Magpies do vedení. Běžela třetí minuta.

"Opravdu příšerné, nikdy jsem nic podobného nezažil. Ještě jsem se ani nedotkl míče a už jsem ho viděl dvakrát v naší bráně. Říkal jsem si: Tak o co tady jde?" smál se Coufal.

Řeč se poté stočila na Lucase Paquetu. Brazilská hvězda po rozpačitém startu svého anglického angažmá začíná zářit. Účastník světového šampionátu v Newcastlu vyrovnal a byl jedním z nejlepších hráčů na place.

"Potřeboval se adaptovat, zjistit, o čem je Premier League. Teď ale nabírá sebevědomí a je vynikající. Nikdy nepanikaří s míčem, jeho technické dovednosti jsou neuvěřitelné," okomentoval Coufal kvality pětadvacetiletého spoluhráče, který v posledních týdnech vyřadil ze základní sestavy dalšího českého reprezentanta Tomáše Součka.

"Hraje, jako kdyby byl na Copacabaně," zasmál se Coufal.

"Prostě si užívá svůj fotbal. Když ho někdy vidím s míčem, také si to užívám. Nechci ho při tom nějak vyrušovat. Prostě, dělej si co chceš, přihraj mi, jestli chceš, pokud ne, tak v pohodě. Budu za tebe bojovat," pobavil český hráč i klubového redaktora.

"Někteří hráči mají tyto schopnosti, někteří musí bojovat. Tak to je," uzavřel téma Coufal, načež redaktor pochválil jeho výkon. "Doslova jsi létal. Vypadal jsi jako Coufi před rokem. Byl jsi skvělý, to můžeme říct," podotkl.

Českého fotbalistu tím dostal do rozpaků. Coufal přiznal, že nerad hodnotí vlastní výkony.

"Prostě se jen snažím udělat to nejlepší pro svůj tým. Pro týmový úspěch bych udělal cokoli, to je moje hra a to je všechno," uvedl skromně.