Rusové pohrdli Asií, věří v pokrok při jednání s UEFA

Ruský fotbalový svaz (RFS) dnes jednomyslně hlasoval proti administrativnímu odchodu pod hlavičku asijské konfederace. Představitelé RFS uvedli, že hodlají zůstat pod křídly evropské unie UEFA, s níž jsou v kontaktu.

UEFA a světová federace FIFA vyřadily ruské kluby a reprezentační týmy ze svých soutěží krátce po zahájení vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Prezident RFS Alexandr Djukov už loni nadhodil, že by se ruský fotbal mohl pokusit přesunout pod křídla asijské AFC.

"O této otázce jsme diskutovali. Jednomyslně jsme hlasovali proti, protože nemáme žádné garance od FIFA," citovala agentura RIA Novosti člena vedení RFS Michaila Gerškoviče. "Rozhodli jsme se zůstat v kontaktu s UEFA, zvlášť když je tam pokrok. Uvidíme, jak se situace vyvine příští rok."

FIFA a UEFA na podzim schválily návrat do soutěží ruských týmů do 17 let s odůvodněním, že by "děti neměly být trestány za činy, za něž jsou odpovědní výhradně dospělí". Rozhodnutí vyvolalo odpor některých evropských zemí, například Ukrajiny, Polska, Anglie a Švédska. V říjnu se ruští fotbalisté ani fotbalistky do 17 let do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy nezapojili.