Spartu hnal hlad, lidi i Kuchtova chytrost. Jaro bude dramatické, říká Švancara

"Teplice měly obrovskou šanci na Letné něco získat, měly jasně rozhodnout v prvním poločase," říká bývalý útočník Petr Švancara v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Máme za sebou podzimní část, myslím si, že můžeme ligu hodnotit poměrně dobře.

Padalo hodně gólů, hrál se otevřený fotbal, chodili diváci, což považuju za hodně důležité.

Některé věci se nepovedly, tak už to bývá, vedení by mělo pečlivě zvažovat, kdy se má hrát a kdy to fotbalu nepomáhá.

Jaro bude dramatické, čeká nás boj o titul, ale rovněž o třetí příčku, o kterou se uchází snad šest mančaftů.

Lídr tabulky Sparta zvládla zápas, v němž více než 90 minut hrála v oslabení. Teplice měly obrovskou šanci na Letné něco získat, měly jasně rozhodnout v prvním poločase.

Daniel Fila měl na noze druhý gól, šanci řešil docela dobře, zvedl hlavu, otevřel oči a snažil se míč uklidit k tyči. Neproměnil. Kdyby přidal druhý, těžko by Teplice odjížděly s prázdnou.

Ale je třeba ocenit kvalitu Sparty, její hlad nepříznivý zápas otočit. Pomohla jí i atmosféra, lidi ji tlačili celou sezonu. K tomu dobré prostřídání, změna rozestavení.

A také určitá Kuchtova chytrost, jak přihrál na vítězný gól, kdy vyhrál hlavičkový souboj proti přesile, to bylo unikátní.

Slavia se bude na Spartu tlačit. Utkání v Ostravě mě nadchlo, také přišlo hodně lidí a padaly góly. Předpokládám, že Slavia uspěje ve Zlíně a náskok Sparty ještě zkrátí.

Tím nechci předem odepisovat Zlín, proti Hradci Králové zažil poločas snů, nasypal soupeři čtyři góly. Začíná se čím dál víc projevovat změna trenéra, zafungovalo to.

A to nemám nic proti Pavlu Vrbovi, pořád ho pokládám za vynikajícího kouče. Hráči ale za Bronislavem Červenkou jdou, věří mu a výsledky se dostavují.

Pět set zápasů v lize, na něž dosáhl Milan Petržela ze Slovácka, je neskutečné číslo. A to ještě opomíjíme dvanáct duelů v německé Bundeslize za Augsburg.

Udržuje si zdraví, ale na prvním místě je především výkon. Kdyby ho neodváděl, trenéři by ho nestavěli. A on nastupuje převážně v základu. Pořád je nebezpečný.

Ve Slovácku je šťastný, mají ho rádi, proto jsem přesvědčen, že ještě nekončí a jeho sen dosáhnout na 555 zápasů je splnitelný. Když ovšem bude zdravý. Ve fotbale se strašně špatně plánuje.

Jsem překvapený, že probleskují spekulace o odvolání Máry Kuliče z lavičky Mladé Boleslavi. Poslední výsledky určitě všechny zklamaly, ale nelze přehlédnout dobré zápasy včetně vítězství nad Spartou. Má před sebou slibnou budoucnost, mrzí mě zvěsti, že by měl odejít. Tenhle frajer by ještě měl dostat prostor, vrátí to. Proto neodvolávat!

České Budějovice bez trenérů, sportovního ředitele a možná i majitele přetnuly sérii porážek a bodovaly v Ďolíčku. I v tomto bezvládí to vyšlo. Šly do toho volnomyšlenkářsky.

Teď mají čas všechno nachystat a pokusit se dát celý klub do kupy. Není lehké vést ligový tým, když nemáte náboje v podobě několika desítek milionů korun na skutečné posily.

Podle mého mají velký problém od odchodu trenéra Davida Horejše. Nechci snižovat schopnosti Marka Nikla nebo Tomáše Zápotočného, ale když není velká kvalita, projeví se to.

Úplná tragédie pro mě je, že vyhnaly i fanoušky. Sedm set lidí na poslední utkání, to je hrůza. Přitom to je krásné sportovní město, ale tohle musí vylepšit. Špatný podzim jde za všemi. Funkcionáři, trenéry i hráči.