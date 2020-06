Ruka, ofsajd, penalta: No a co? Zidana naštvalo, že se po výhře Realu řešili rozhodčí

Přestože fotbalisté Realu Madrid v nedělním 30. kole španělské ligy zvítězili v San Sebastianu 2:1 a dotáhli se na vedoucí Barcelonu, trenéra Zinédina Zidana naštvalo, že se po utkání řešil výkon rozhodčích. Během zápasu rozhodl sudí několik sporných momentů ve prospěch "Bílého baletu".

V 48. minutě odpískal rozhodčí faul v pokutovém území na Viníciuse Júniora a kapitán Realu Sergio Ramos otevřel z penalty skóre. Poté domácí srovnali, jenže branka kvůli ofsajdu neplatila. Na druhé straně přidal pojišťující druhou trefu Karim Benzema, přestože se i při opakovaných záběrech zdálo, že si míč zpracoval paží. San Sebastian v závěru pouze snížil.

"Štve mě, že se na konci bavíme jen o rozhodčích a ne o týmu a zápasech, které jsme od začátku sezony odehráli. Vypadá to, že jsme na hřišti nic nedokázali. Nemůžeme ovlivnit, co kdo říká. Jenom vám povím, že jsme vyhráli na hřišti a bylo to zasloužené vítězství. Pokud jde o zbytek, ať si každý říká, co chce," citoval klubový web Zidana.

"Neviděl jsem opakované záběry, ale řekli mi, že penalta byla nařízena správně a že Benzemův gól byl regulérní. Nechci se zaplést do toho, jestli něco šlo v náš prospěch, či naopak. Je to na rozhodčím, aby odvedl svou práci. Chci se bavit jen o naší zasloužené výhře," konstatoval Zidane, který v úterý oslaví 48. narozeniny.

"Los Blancos" po koronavirové pauze bodovali naplno i ve třetím utkání v lize a ačkoliv má Barcelona při bodové rovnosti lepší skóre, bilance vzájemných duelů hovoří ve prospěch Realu.

"Ještě jsme nic nedokázali. Třikrát jsme sice vyhráli a nasbírali jsme devět bodů, ale uvědomujeme si, že až do konce sezony to bude velmi náročné, protože týmy v La Lize jsou opravdu dobré. Máme slušnou sérii, hráči po fyzické i technické stránce působí dobře a vždycky chceme víc. Musíte uznat, že od začátku to vypadalo, že jsme chtěli vyhrát," uvedl Zidane, jenž tým ze španělské metropole dovedl v roce 2017 k ligovému primátu a třikrát s ním ovládl Ligu mistrů.

Real přišel o zraněného Ramose, který se po souboji s Alexanderem Isakem nechal vystřídat. "Pro mě je to nejlepší obránce na světě. Opravdu dobrých beků je na světě hodně, ale to, co za ta léta dokázal, je působivé. Znám ho dobře, hrál jsem s ním a vím, že chce pořád víc a přesně to vštěpuje týmu a klubu. To je skutečně bonus. Po té srážce ho to bolelo, ale vypadá to, že to má jen naražené. Nic vážného. To je dobrá zpráva," prohlásil francouzský mistr světa a Evropy.