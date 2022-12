Rozklížená Belgie. Hvězdy se údajně nesnášejí i kvůli milence, kabina hrozí implozí

Mizerné výkony a probublávající nenávist mezi největšími hvězdami v týmu. Stříbrná příčka Belgie v žebříčku FIFA patří už zcela do statistik, v realitě čeká De Bruyneho a spol. náročný souboj s Chorvatskem o postup ze skupiny mistrovství světa.

Belgičtí fotbaloví reprezentanti procházejí na MS v Kataru kritickým obdobím. Ve čtvrtek musí porazit vicemistry světa z Chorvatska, jen tři body jim dají jistotu postupu do osmifinále šampionátu.

Do té doby ale musí vyvracet spekulace, podle nichž je tým rozhádaný, a po prohraném utkání s Marokem mělo dokonce dojít mezi hráči v kabině k šarvátce.

Podle přítelkyně jednoho z reprezentantů došlo po pondělním utkání v šatně stadionu Al Thumama na střet hned tří fotbalistů. Proti sobě se měli postavit Kevin de Bruyne z Manchesteru City, bývalé eso Chelsea Eden Hazard a někdejší obránce Tottenhamu Jan Vertonghen. Jejich vzrušená diskuse se údajně vyostřila natolik, že je od sebe musel oddělit obrovitý Romelu Lukaku.

"Jsou to jen lži. Věci, které ani neexistují. Hlavní problém je dočíst se takové fámy na sociálních sítích nebo v médiích," prohlásil o den později gólman Thibaut Courtois na tiskové konferenci.

Atmosféru v týmu se snažil bagatelizovat i sám Hazard. "V šatně se nic nestalo. Mluvil pouze trenér Roberto Martínez," přidal se jednatřicetiletý záložník.

Oba hráči následně přidali několik klasických frází ve stylu, že si v kabině vše vyříkali a že pokud se vrátí ke své hře, má Belgie šanci postoupit. "Neměl jsem pocit, že by byly nějaké problémy," dokonce řekl Courtois.

Že ale v kabině Belgie nepanují ideální vztahy, to je evidentní už delší dobu. Po prvním utkání s Kanadou (1:0) si nezvykle otevřeně pustil ústa na špacír De Bruyne.

"Nemáme šanci. Jsme příliš staří," reagoval na dotaz, zda Belgičané po čtvrtfinále z roku 2014 a bronzu z MS v Rusku před čtyřmi lety mohou znovu atakovat nejvyšší pozice.

Kouč Martínez, o kterého se hvězda Manchesteru City v minulosti už také několikrát otřela, v rozhovoru pro The Guardian popřel, že by tým De Bruyneova slova rozptýlila. Nicméně ještě v pondělí připustil, že mezi hráči panuje negativní atmosféra.

Obránce Vertonghen byl ovšem o něco adresnější. "Pravděpodobně také útočíme špatně, protože jsme příliš staří. To musí být teď jasné, ne?" rýpl si Vertonghen do De Bruyneho, který by měl být hlavním motorem belgické ofenzivy.

"Momentálně mi hlavou prochází tolik věcí, které bych neměl pouštět do éteru. Nemyslím si, že jsme si vytvořili nějaké šance. Kde se stala chyba?" pokračoval.

Jednatřicetiletý záložník to schytal nejen od Vertonghena, ale také od novinářů. Belgický deník De Standaard například uvedl, že "jeho postoj ukazuje málo kolegiality a empatie. Neschopnost De Bruyneho podat kvalitní výkon je znepokojující. KDB vyzařuje málo radosti ze života, jeho tendence diskutovat místo soustředění na hru byla v utkání s Kanadou jasným příkladem."

Aféra Lijnenová

Podle médií ovšem nejde pouze o spory na hřišti, ale vzájemná nevraživost některých hvězd vyvěrá ze soukromí. Německá televizní stanice RTL přišla s informací, že belgický tým je na pokraji imploze a jedním z důvodů je, že De Bruyne s Courtoisem nemluví už od roku 2014.

Tehdy měl nynější gólman Realu Madrid svému reprezentačnímu spoluhráči přebrat přítelkyni Caroline Lijnenovou. Ta aféru následně sama potvrdila s tím, že to byla jakási odplata poté, co se jí De Bruyne přiznal, že ji podvedl s její nejlepší kamarádkou.

Podle německé televize ale nejsou narušené vztahy jen na trase Courtois - De Bruyne, ale také mezi Edenem Hazardem a Leandrem Trossardem, údajně spolu nemluví ani útočníci Romelu Lukaku a Michy Batshuayi.

Kouč Martínez se tedy bude muset před klíčovým duelem s Chorvaty projevit nejen jako kvalitní stratég, ale především jako schopný psycholog.