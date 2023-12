Zmlácený turecký rozhodčí opustil nemocnici. Liga začne znovu za necelý týden

Rozhodčí Halil Umut Meler, po jehož napadení po ligovém zápase jsou v Turecku přerušeny všechny fotbalové soutěže, opustil dnes nemocnici. O rozhodnutí lékařů informovala agentura AP.

"Kromě oteklého oka už nemá žádné potíže," uvedl primář nemocnice Acibadem v Ankaře Mehmet Yorbulut s tím, že menší zlomenina v obličeji se brzy zahojí a Meler neponese žádné trvalé následky. Rozhodčí po propuštění zamířil domů do Izmiru a na cestě měl policejní doprovod.

Turecké fotbalové soutěže, které byly v úterý přerušené právě kvůli Melerově napadení se znovu rozběhnou 19. prosince. Informoval o tom předseda svazu Mehmet Büyükeksi.

Federace soutěže pozastavila poté, co rozhodčího Halila Umuta Melera po pondělní remíze 1:1 s Rizesporem napadl přímo na hřišti předseda Ankaragücü Faruk Koca. Udeřil ho do obličeje a do sudího poté na zemi kopali další lidé.

Koca několik hodin po incidentu odstoupil z funkce šéfa Ankaragücü, kde působí i český obránce Matěj Hanousek, a zadržela ho policie. Ve vazbě spolu s ním jsou ještě dvě osoby a čekají na soud.