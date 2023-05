Ronaldovi se vzdaluje titul. Otrávený Portugalec odstrčil zaměstnance soupeřova klubu

Saúdskoarabská pohádka Cristiana Ronalda dostává první trhliny. Osmatřicetiletý pětinásobný držitel Zlatého míče je sice v an-Nasr pořád nejlépe placeným sportovcem světa, klubu se ale vzdaluje vidina titulu a navíc prosakují zprávy, že Ronaldo si pohrává s myšlenkou na návrat do Madridu.

Portugalská megastar sice od svého příchodu nasázela tucet gólů ve třinácti zápasech, an-Nasru to ale nešlape jako týmu. Po remíze 1:1 s al-Khaleej už má pětibodovou ztrátu na čelo tabulky.

A Ronaldo dal po duelu průchod své frustraci. Když se na něj po duelu sesypali hráči i zaměstnanci soupeřova klubu s žádostí o dres nebo jen o selfie, Portugalec jednoho z nich otráveně odstrčil. Po další dvoubodové ztrátě je to do určité míry pochopitelná reakce, která ale ukazuje na to, že rodák z Madeiry nadšením zrovna nezáří.

Možná za to může i atmosféra v kabině, která nedávno stála místo trenéra Rudi Garcíu. Devětapadesátiletý kouč skončil v polovině dubna a podle médií k jeho odchodu vedly kromě zhoršujících se výkonů i neshody s hráči, s nimiž se měl nedávno i ostře pohádat v šatně. Nespokojený údajně byl s bývalým koučem Lyonu, Marseille, AS Řím nebo Lille i Ronaldo.

Podle katalánských médií se Ronaldo už dokonce rozhodl opustit Saúdskou Arábii, když se marně snažil přizpůsobit místní kultuře, přičemž překážkou je také jazyková bariéra. Namířeno má údajně do Madridu, ovšem už ne jako hráč, ale v roli zaměstnance klubu. Prezident Florentino Pérez ho prý už ujistil, "že mu práce na Santiago Bernabeu chybět nebude."

Po návratu do Evropy údajně touží i jeho partnerka Georgina Rodriguezová - právě ve španělské metropoli se slavný pár seznámil.

Pětinásobný držitel Zlatého míče přišel do an-Nasru loni na konci prosince po nepovedeném návratu do Manchesteru United. S klubem podepsal smlouvu do roku 2025 s údajným ročním příjmem 200 milionů eur (asi 4,7 milionu korun).