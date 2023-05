Zahraniční ligy: Arsenal zvítězil v Newcastlu a dál ztrácí bod na první místo

Fotbalisté Arsenalu zvítězili jako teprve druhý tým v této sezoně anglické ligy na hřišti Newcastlu United. Díky výhře 2:0 jsou dál o bod za vedoucím Manchesterem City, obhájce titulu má však utkání k dobru.

Skóre zápasu druhého se třetím otevřel po třinácti minutách ve formě hrající Ödegaard, který v minulém kole rozhodl dvěma góly o výhře Arsenalu nad Chelsea. Norský záložník se prosadil krásnou přízemní střelou z velké dálky.

V úvodu druhého poločasu se mohl Newcastle vrátit do zápasu, Isak však hlavou mířil pouze do tyče. O dvě minuty později zvonila branková konstrukce i na druhém konci hřiště, když se Martinelli trefil do břevna. Zvýšit na 2:0 se podařilo hostům v 70. minutě, kdy si zpětnou přihrávku Martinelliho srazil do vlastní sítě Schär.

Manchester United nevyužil ztráty Newcastlu a po porážce 0:1 na hřišti West Hamu zůstává na čtvrté příčce.

"Kladiváři" udělali po třech prohrách za sebou velký krok k záchraně, když doma porazili nevýrazný Manchester United. Jediným gólem rozhodl zápas Benrahma, jehož slabá střela zpoza vápna zaskočila De Geu.

Ve druhém dějství se trefil hlavou mezi tři tyče český reprezentant Souček, stál však v ofsajdu. West Ham má na 15. místě náskok sedmi bodů na sestupové pásmo, "Rudí ďáblové" nadále ztrácejí dva body na třetí Newcastle.

Anglická fotbalová liga - 35. kolo:

Newcastle - Arsenal 0:2 (14. Ödegaard, 71. vlastní Schär), West Ham United - Manchester United 1:0 (27. Benrahma).

1. Manchester City 34 26 4 4 89:31 82 2. Arsenal 35 25 6 4 83:39 81 3. Newcastle 34 18 11 5 61:29 65 4. Manchester United 34 19 6 9 49:41 63 5. Liverpool 35 18 8 9 67:42 62 6. Tottenham 35 17 6 12 64:57 57 7. Brighton 32 16 7 9 62:40 55 8. Aston Villa 35 16 6 13 46:43 54 9. Brentford 35 12 14 9 52:45 50 10. Fulham 34 13 6 15 45:46 45 11. Chelsea 34 11 9 14 34:39 42 12. Crystal Palace 35 10 10 15 35:46 40 13. Wolverhampton 35 11 7 17 30:50 40 14. Bournemouth 35 11 6 18 37:67 39 15. West Ham United 35 10 7 18 38:50 37 16. Leicester 34 8 6 20 46:59 30 17. Leeds 35 7 9 19 44:69 30 18. Nottingham 34 7 9 18 30:62 30 19. Everton 34 6 11 17 27:52 29 20. Southampton 34 6 6 22 28:60 24

Dortmund dál dotírá na Bayern

Fotbalisté Dortmundu v německé lize uštědřili Wolfsburgu debakl 6:0 a dál ztrácejí bod na první Bayern. Dva góly v zápase dali Karim Adeyemi a Jude Bellingham. Wolfsburg s českým záložníkem Lukášem Ambrosem na lavičce nevyužil zaváhání Leverkusenu v bitvě o evropské poháry a zůstává na sedmé příčce se ztrátou dvou bodů.

Borussia rozhodla zápas již v prvním poločase, kdy se po Adeyemiho hlavičce prosadili ještě Haller a Malen. Po hodině vedli domácí již 5:0. Nejprve se i se štěstím krásnou střelou z dálky prosadil Bellingham a později po chybě hostů v obraně přidal druhý gól Adeyemi. Německý útočník mohl o pět minut později završit hattrick, z nařízeného pokutového kopu po faulu na Bellinghama však vůbec netrefil branku. Tečku zápasu obstaral právě anglický útočník po přihrávce Brandta, který asistoval u tří branek.

Pro Dortmund to bylo nejvyšší vítězství za téměř pět let.

Německá fotbalová liga - 31. kolo:

Dortmund - Wolfsburg 6:0 (14. a 59. Adeyemi, 54. a 86. Bellingham, 28. Haller, 37. Malen).

1. Bayern Mnichov 31 19 8 4 82:34 65 2. Dortmund 31 20 4 7 73:40 64 3. Lipsko 31 17 6 8 55:37 57 4. Union Berlín 31 16 8 7 44:32 56 5. Freiburg 31 16 8 7 46:38 56 6. Leverkusen 31 14 6 11 54:42 48 7. Wolfsburg 31 12 10 9 54:43 46 8. Mohuč 31 12 9 10 51:46 45 9. Eintracht Frankfurt 31 11 10 10 51:49 43 10. Mönchengladbach 31 10 9 12 46:48 39 11. Kolín nad Rýnem 31 9 11 11 42:49 38 12. Brémy 31 10 5 16 49:60 35 13. Augsburg 31 9 7 15 40:55 34 14. Hoffenheim 31 9 5 17 42:52 32 15. Schalke 31 7 9 15 31:59 30 16. Stuttgart 31 6 10 15 39:54 28 17. Bochum 31 8 4 19 33:69 28 18. Hertha Berlín 31 6 7 18 37:62 25

Juventus už je druhý

Fotbalisté Juventusu porazili po čtyřech letech v italské lize Atalantu Bergamo a posunuli se na druhé místo před Lazio Řím. Výhru 2:0 zařídili svým prvním gólem za Juventus devatenáctiletý Angličan Samuel Iling-Junior a střídající Dušan Vlahovič.

Atalanta se čtvrtou výhrou za sebou mohla vrátit na pátou příčku, doma však na Juventus nestačila. V prvním poločase hrály oba celky opatrně a ani jeden z nich nevystřelil na branku. Po změně stran šli do vedení hosté. Rabiotův sražený centr se odrazil k Ilingovi a odchovanec Chelsea si v prvním zápase v základní sestavě Juventusu připsal premiérový ligový gól.

Bergamo se v závěru hnalo za vyrovnáním, Koopmeinersovu střelu musel zlikvidovat Szczesny, při Zappacostově pokusu zase pomohla polskému brankáři tyč. V osmé minutě nastaveného času pak z protiútoku potvrdil výhru turínského celku střídající Vlahovič. Juventus má na druhém místě dva body náskok před třetím Laziem, které v sobotu prohrálo s AC Milán. Atalanta je šestá.

Zisk prvního titulu po 33 letech oslavila Neapol i na domácím hřišti, když si poradila s osmou Fiorentinou. Hosté nastoupili bez českého záložníka Baráka a po čtvrthodině mohli jít do vedení, hlavičku Joviče ale vytáhl mimo tři tyče náhradní brankář Neapole Gollini.

Dvě minuty po změně stran kopali domácí penaltu po faulu na Lobotku, Osimhenův pokus ale brankář Fiorentiny zneškodnil. Nigerijský útočník dostal šanci na reparát v 74. minutě, tentokrát penaltu proměnil a svým 47. gólem v italské nejvyšší soutěži překonal George Weaha a stal se nejlepším africkým střelcem v historii ligy.

Italská fotbalová liga - 34. kolo:

Bergamo - Juventus Turín 0:2 (56. Iling-Junior, 90.+8 Vlahovič), FC Turín - Monza 1:1 (46. Sanabria - 86. Caprari), Neapol - Fiorentina 1:0 (74. Osimhen z pen.), Lecce - Hellas Verona 0:1 (71. Ngonge).