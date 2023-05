Jurečka překvapil i kouče. Nikdy bych neřekl, že bude hrát takhle, chválil Trpišovský

Fotbalistu pražské Slavie Václava Jurečku po nedělním utkání Fortuna:Ligy mrzelo, že jeden z jeho gólů proti Bohemians 1905 neplatil kvůli ofsajdu, čtyři branky do sítě "Klokanů" při výhře 6:0 mu ale podle vlastních slov stačily.

Jurečka se v úvodním kole ligové nadstavbové skupiny o titul poprvé prosadil po půlhodině hry. Další dva zásahy přidal v rozmezí 48. až 53. minuty, posledním pak stanovil konečné skóre vršovického derby. Mezitím mu jeden zásah nebyl uznán kvůli ofsajdu.

"Když dáte první gól, chcete dát i druhý. Po druhém gólu jsem věřil, že když zkusím vystřelit z dálky, spadne to tam, že dneska je ten den, kdy vám tam spadne prakticky všechno," smál se osmadvacetiletý útočník.

Nemuselo však zůstat jen u čtyř tref. "Trochu mě mrzí, že jsem si nepohlídal ofsajd, protože gólů mohlo být ještě víc," zmínil neuznaný zásah.

"Musím ale zůstat skromný. Myslím si, že čtyři góly budou stačit. Musíme pokračovat v práci a potvrdit to na Letné," hleděl už Jurečka k derby se Spartou, které se odehraje příští sobotu. Slavia na vedoucího městského rivala ztrácí dva body.

V ligové kariéře zaznamenal Jurečka druhý hattrick. Ten první se mu povedl loni 30. dubna v dresu Slovácku, přestože do utkání s Ostravou zasáhl až po přestávce.

"Psal mi masér ze Slovácka, připomínal mi, že to bylo před rokem. Občas se to povede. Musíte být trpěliví a dělat všechno pro to, abyste góly začali dávat. Dnes se mi to vrátilo," uvedl Jurečka, který ve středu obhájil triumf v domácím poháru. Se Slováckem i se Slavií porazil ve finále Spartu.

Stal se druhým slávistou a celkově desátým hráčem v historii samostatné ligy, který vstřelil v jednom utkání minimálně čtyři branky. Před ním to v sešívaném dresu od rozdělení federace dokázal jen Robert Vágner v říjnu 1995 proti Uherskému Hradišti při vítězství 9:1.

"Díky za střípek z historie. Vážím si toho, ani jsem tohle neměl v hlavě. Tyhle statistiky jsem nevnímal. Je to pěkné, ale nekončíme, nadstavba teprve začala," konstatoval pětinásobný český reprezentant.

Potěšilo ho, že čtyřgólové představení prožil proti trenérovi Veselému. "S panem Veselým jsme se potkali v Kolíně (v sezoně 2014/15), kde nám to angažmá společně úplně nesedlo. Vždycky mám proti němu motivaci navíc," usmál se Jurečka.

"Trošku mě mrzí, že Venca Jurečka, kterého jsem si kdysi vytáhl do druhé ligy z Opavy, mi to po letech takhle vrací. Tehdy byl trochu odepsaný, tenkrát mu to tam moc nepadalo, byť hrál výborně, vraždil jednu šanci za druhou. Škoda, že mu to tam tenkrát nepadalo," mínil Veselý.

Ani slávistický trenér Jindřich Trpišovský zpočátku nebyl s Jurečkovým výkonem spokojený. "Prvních 20 minut se mi moc nelíbil, nedostal se moc do hry. Začal zářit po přeskupení na podhrot," zmínil taktický tah.

Pak už se Jurečka rozjel. "Projevil své největší přednosti, které má, i když nejvíc si u něj cením komplexnosti. Jeho největší zbraní je střela, a to v podstatě z jakékoli pozice. Škála jeho palebných pozic je skvělá, ukazuje to i na tréninku. Má teď skvělou formu. Zlepšil se hrozně v mezihře, v sebevědomí a v řešení situací. Hlavně mentální nastavení je u něj skvělé," chválil kouč červenobílého mužstva.

"Musím říct, že dynamika růstu jeho výkonnosti je v posledních sezonách skvělá. Na Slovácku s ním Martin Svědík udělal kus práce. Nikdy bych neřekl, že ve svém věku bude hrát takhle. Největší progres udělal ve dvou sezonách na Slovácku a tady v tom jenom pokračuje," liboval si Trpišovský.

Přehled hráčů s nejvíce góly v utkání první fotbalové ligy