Ronaldo údajně vyhrožoval, že opustí MS. Ven se dostala i věta, kterou křikl na kouče

Cristiano Ronaldo údajně pohrozil, že opustí portugalskou reprezentaci a z fotbalového mistrovství světa v Kataru odjede domů. Mělo se tak stát poté, co se dozvěděl, že v osmifinálovém utkání se Švýcarskem usedne na lavičku.

Cristiano Ronaldo nastupoval do utkání se Švýcarskem jako náhradník | Foto: Reuters

Informaci přinesl portugalský deník Record, který slavné CR7 věnoval část titulní stránky čtvrtečního vydání. "Ronaldo vyhrožoval odchodem," hlásá headline.

Poté, co si chtěl sbalit kufry a opustit turnaj, si to ovšem měl slavný fotbalista záhy rozmyslet. Prý si uvědomil důležitost okamžiku pro jeho zemi a potenciální důsledky, které by nastaly.

Okamžitě poté, co se tyto zprávy dostaly do světových médií, vydala Portugalská fotbalová federace (FPF) tiskovou zprávu, ve kterém informaci popřela.

"Kapitán národního týmu Cristiano Ronaldo během pobytu v Kataru nikdy nevyhrožoval odjezdem z turnaje. V portugalských barvách vytváří každý den jedinečný rekord, který je třeba respektovat a který svědčí o nezpochybnitelné míře jeho oddanosti vůči reprezentaci," stojí v prohlášení.

Ronaldo na lavičku usedl kvůli tomu, že ve skupině psychicky nezvládl střídání v 65. minutě utkání s Jižní Koreou. Vzteklá slova údajně mířila na portugalskou lavičku, i když Ronaldo později popřel, že by směřoval kritiku do vlastních řad. Hvězdného útočníka prý rozlítil jeden ze soupeřů, který jeho odchod ze hřiště slovně doprovodil.

Trenér Fernando Santos každopádně zareagoval tím, že své eso posadil v osmifinálovém utkání proti Švýcarům na lavičku. A pouze z ní bývalý kapitán sledoval, jak parťáci soupeře zničili 6:1 a jeho konkurent v útoku Goncalo Ramos nastřílel hattrick.

Portugalská média nyní přišla s verzí, co mělo být příčinou sváru mezi Ronaldem a trenérem Santosem. Útočník měl na svého kouče štěknout něco ve smyslu "Ty nějak kur.. spěcháš, abys mě vyndal".

Po zápase Santos přiznal, že nebyl spokojený s Ronaldovou reakcí na střídání. "Nelíbilo se mi to, vůbec ne. Opravdu se mi to nelíbilo. Ale od té chvíle je vše ohledně této situace vyřešené. Tyto záležitosti se nyní řeší za zavřenými dveřmi," prohlásil Santos před utkání se Švýcarskem.

Do něj poslal hvězdného útočníka až v 73. minutě, po duelu pak v televizním rozhovoru razantně odmítl své rozhodnutí komentovat. Na tiskové konferenci posléze vysvětloval, že Ronalda posadil z taktických důvodů.

"Mezi mnou a kapitánem není žádný problém. Jsme přátelé už mnoho let. Mluvili jsme spolu před zápasem a moje rozhodnutí akceptoval. To, co se stalo po Koreji, jsme si vysvětlili. Cristiano ukázal, že je příkladným kapitánem národního týmu," řekl Santos novinářům.

