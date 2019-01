Rodí se transfer zimy? Anglický West Ham údajně jedná s Plzní o přestupu Hrošovského

před 2 hodinami

Skvělé výkony v zápasech Ligy mistrů možná vystřelí plzeňského Patrika Hrošovského k lukrativnímu angažmá. Šikovný záložník padl do oka Manuelu Pellegrinimu, manažerovi anglického West Hamu.

Kromě dvou zápasů v domácím poháru nechyběl na podzim v dresu Viktorie ani minutu, tak nepostradatelným hráčem pro Plzeň momentálně je. Podle odborného portálu Transfermarkt je hráčem s nejvyšší hodnotou v české lize (asi 130 milionů korun).

A především: Patrik Hrošovský zazářil v podzimních zápasech Ligy mistrů. Byl to on, kdo dal gól na hřišti Realu Madrid, na slavném Santiago Bernabeu. Skvělý výkon ale předvedl i třeba v domácím zápase s AS Řím.

O nevysokého Slováka je proto pochopitelný zájem, spekulovalo se o zájmu německého Sttutgartu nebo anglického Southamptonu. Podle španělského deníku AS je však nejdál další slavný tým z Premier League: West Hamu United, do kterého si ho prý vyhlédl manažer Manuel Pellegrini. Dokonce už mají probíhat jednání na úrovni obou klubů.