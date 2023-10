VAR i pro fanoušky. Němci chystají aplikaci a chtějí veřejnou komunikaci rozhodčích

Německý fotbalový svaz (DFB) připravuje aplikaci, ve které fanoušci na stadionech budou moci sledovat práci videorozhodčího (VAR) včetně záběrů vyhodnocovaných situací.

"Shodli jsme se na tom, že to bude pro fanoušky dobrá věc," řekl ředitel DFB pro inovace Jochen Drees.

Aplikace bude podle něho k dispozici nejdříve ve druhé polovině sezony. "Teď jsme v plánovací fázi a pracujeme na tom, abychom vše úspěšně uvedli do chodu," uvedl.

"Chtěli bychom dosáhnout toho, že fanoušci na tribunách budou moci stejně jako lidé u televize sledovat záběry situací, které bude posuzovat videorozhodčí," prohlásil třiapadesátiletý Drees.

Podle něj je však nejprve potřeba vyřešit dvě zásadní otázky. "Například musíme zajistit, aby přes aplikaci nedocházelo k porušování vysílacích práv. A vše také musí fungovat tak, aby fanoušci na tribunách nekoukali celý zápas do telefonů," vysvětlil.

Drees také uvedl, že DFB chce, aby kvůli větší transparentnosti fungování VAR byla komunikace mezi rozhodčím a asistentem u videa veřejná.

"Ještě ale řešíme pár právních záležitostí a také jakou platformu k tomu využít," řekl.

"Ale jsme už docela daleko, takže to vidím celkem optimisticky a myslím, že by se to mohlo objevit už v probíhající sezoně," prohlásil Drees, který v letech 2005 až 2017 působil jako bundesligový rozhodčí.