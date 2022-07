Řádění Olayinky i premiérova trefa Jurečky. Podívejte se na rekordní kanonádu Slavie

Fotbalista Václav Jurečka si pochvaloval, že se hned ve druhém soutěžním utkání za Slavii dočkal premiérového gólu. Křídelník Peter Olayinka se na výsledku 7:0 proti gibraltarskému týmu St Joseph's podílel dvěma góly. Podívejte se na videosestřih zápasu 2. předkola Evropské konferenční ligy.

"Myslím, že gól mi hodně pomůže. Nějakou šanci už jsem měl na Gibraltaru, tam mi to nevyšlo. Ta šance byla obrovská, ale špatně jsem si to zpracoval. Řekl jsem si, že na to nebudu myslet, takový je fotbal. Dnes mi to vyšlo, přidal jsem k tomu i asistenci, takže pro mě psychická vzpruha," radoval se z premiérové trefy Jurečka.

To Olayinka zase potvrdil, že momentálně prožívá šťastné období. V úterý se mu narodila dcera Gemma, ve čtvrtek k tomu přidal dva góly.

"Skoro ani nezvládnu přemýšlet… Je to perfektní cesta, jak oslavit narození mého dítěte. Jsem dnes nejšťastnější člověk na světě a děkuji bohu, že to všechno umožnil," uvedl pro klubovou televizi Olayinka.

V nedávné době měl několik nabídek, především z tureckých klubů, ale zatím v Edenu zůstává. Těší se na 3. předkolo Konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény. Dvojzápas rozehrají Pražané za týden.

"Těším se na celou sezonu. Všichni se na tyto zápasy připravujeme, čeká nás hodně tvrdé práce," doplnil bývalý hráč pražské Dukly.