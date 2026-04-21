Prvním finalistou poháru je Jablonec, na Mladou Boleslav stačila jediná branka

Fotbalisté Jablonce zdolali Mladou Boleslav 1:0 a po osmi letech jsou ve finále domácího poháru. Semifinále rozhodl v prvním poločase Lamin Jawo. Severočeši budou usilovat o třetí vítězství v soutěži po triumfech v letech 1998 a 2013.
Ve finále 20. května v Hradci Králové vyzvou buď Karvinou, nebo Ostravu. Slezské derby je dnes na programu od 20:00.
Vítěz domácího poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy.
Jablonec jako jediný ze semifinalistů hraje o evropské poháry i v nejvyšší soutěži. Pokud by skončil do čtvrtého místa a zároveň ovládl MOL Cup, prošel by do pohárů i pátý celek z ligy.
Severočeši se v semifinále představili po čtyřech letech, Mladá Boleslav dokonce po osmi. Oba týmy vyřadily ve čtvrtfinále v penaltovém rozstřelu největší favority soutěže. Jablonec přešel přes Slavii, Středočeši zase vystavili stopku jinému pražskému týmu Spartě.
Domácí dnes začali velmi aktivně a v úvodní čtvrthodině hosty tlačili. Z řady rohů ale nic nevytěžili, s Nebylovou střelou si poradil brankář Floder. V 33. minutě vytěsnil Singhatehovu hlavičku na roh, z něj se už ale Jablonečtí prosadili.
Jawo si naběhl na přední tyč na Novákův centr a hlavou poslal svůj tým do vedení. Jeden ze dvou nejlepších střelců Jablonce v ligové sezoně zaznamenal 10. soutěžní zásah, navíc proti bývalému zaměstnavateli.
Navýšit náskok mohl Singhateh, jenže těsně z úhlu minul. Kvůli zranění ho pak ještě v úvodním dějství nahradil Alégué.
Také po změně stran hrozil především Jablonec. V 73. minutě Jawo skóroval podruhé, kvůli ofsajdu však byla jeho radost předčasná. Domácí už těsný výsledek uhlídali, v závěru ještě Alégué zakončil vedle tyče.
Jejich trenér Luboš Kozel oslavil postup na úkor svého syna Davida. Ten dnes zůstal pouze mezi hostujícími náhradníky.
Mladá Boleslav, které v lize patří 12. místo, za celý zápas domácího gólmana Hanuše výrazněji neprověřila. I kvůli tomu na čtvrté pohárové finále nedosáhla a nenaváže tak na triumfy z let 2011 a 2016.
Jablonec oplatil Středočechům únorovou ligovou prohru 0:3 na jejím hřišti a porazil ji ve čtvrtém z posledních pěti soutěžních zápasů.
Semifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:
FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)
Branka: 34. Jawo. Rozhodčí: Berka - Vlček, Váňa - Radina (video). ŽK: Zorvan - Karafiát, Králik. Diváci: 3827.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Nebyla, Okeke (88. Souček), Sobol - Zorvan (81. Sedláček) - Jawo (81. Chramosta), Singhateh (45. Alégué, 88. Puškáč). Trenér: L. Kozel.
M. Boleslav: Floder - Karafiát, Králik, Hybš - Kostka (63. Lehký), Macek (75. Zíka), Pech, Šubert - Langhamer (46. Kolářík), John (63. Ševčík) - Kabongo (75. Krulich). Trenér: Majer.
