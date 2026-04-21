Přeskočit na obsah
Benative
21. 4. Alexandra
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Prvním finalistou poháru je Jablonec, na Mladou Boleslav stačila jediná branka

ČTK

Fotbalisté Jablonce zdolali Mladou Boleslav 1:0 a po osmi letech jsou ve finále domácího poháru. Semifinále rozhodl v prvním poločase Lamin Jawo. Severočeši budou usilovat o třetí vítězství v soutěži po triumfech v letech 1998 a 2013.

Fotbalisté Jablonce slaví postup do finále MOL Cupu 2025/26.Foto: ČTK
Ve finále 20. května v Hradci Králové vyzvou buď Karvinou, nebo Ostravu. Slezské derby je dnes na programu od 20:00.

Vítěz domácího poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy.

Související

Jablonec jako jediný ze semifinalistů hraje o evropské poháry i v nejvyšší soutěži. Pokud by skončil do čtvrtého místa a zároveň ovládl MOL Cup, prošel by do pohárů i pátý celek z ligy.

Severočeši se v semifinále představili po čtyřech letech, Mladá Boleslav dokonce po osmi. Oba týmy vyřadily ve čtvrtfinále v penaltovém rozstřelu největší favority soutěže. Jablonec přešel přes Slavii, Středočeši zase vystavili stopku jinému pražskému týmu Spartě.

Domácí dnes začali velmi aktivně a v úvodní čtvrthodině hosty tlačili. Z řady rohů ale nic nevytěžili, s Nebylovou střelou si poradil brankář Floder. V 33. minutě vytěsnil Singhatehovu hlavičku na roh, z něj se už ale Jablonečtí prosadili.

Jawo si naběhl na přední tyč na Novákův centr a hlavou poslal svůj tým do vedení. Jeden ze dvou nejlepších střelců Jablonce v ligové sezoně zaznamenal 10. soutěžní zásah, navíc proti bývalému zaměstnavateli.

Navýšit náskok mohl Singhateh, jenže těsně z úhlu minul. Kvůli zranění ho pak ještě v úvodním dějství nahradil Alégué.

Také po změně stran hrozil především Jablonec. V 73. minutě Jawo skóroval podruhé, kvůli ofsajdu však byla jeho radost předčasná. Domácí už těsný výsledek uhlídali, v závěru ještě Alégué zakončil vedle tyče.

Jejich trenér Luboš Kozel oslavil postup na úkor svého syna Davida. Ten dnes zůstal pouze mezi hostujícími náhradníky.

Mladá Boleslav, které v lize patří 12. místo, za celý zápas domácího gólmana Hanuše výrazněji neprověřila. I kvůli tomu na čtvrté pohárové finále nedosáhla a nenaváže tak na triumfy z let 2011 a 2016.

Jablonec oplatil Středočechům únorovou ligovou prohru 0:3 na jejím hřišti a porazil ji ve čtvrtém z posledních pěti soutěžních zápasů.

Související

Semifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)

Branka: 34. Jawo. Rozhodčí: Berka - Vlček, Váňa - Radina (video). ŽK: Zorvan - Karafiát, Králik. Diváci: 3827.

Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Nebyla, Okeke (88. Souček), Sobol - Zorvan (81. Sedláček) - Jawo (81. Chramosta), Singhateh (45. Alégué, 88. Puškáč). Trenér: L. Kozel.

M. Boleslav: Floder - Karafiát, Králik, Hybš - Kostka (63. Lehký), Macek (75. Zíka), Pech, Šubert - Langhamer (46. Kolářík), John (63. Ševčík) - Kabongo (75. Krulich). Trenér: Majer.

Nejnovější
Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Írán nemá na výběr. Buď dohoda, nebo nové bombardování, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump věří, že Spojené státy z rozhovorů s Íránem vyjdou se skvělou dohodou o ukončení války. Teherán podle něj nemá jinou možnost, než dohodu uzavřít. Šéf Bílého domu zopakoval, že nechce prodlužovat příměří, které má podle něj brzy vypršet. Pokud do té doby strany dohodu neuzavřou, Trump počítá s obnovením bombardování Íránu.

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar (vpravo) a český ministr zahraničí Petr Macinka (uprostřed) při návštěvě památníku Yad Vashem v Jeruzalémě, 14. dubna 2026.

EU se přela o Izrael. Česko odmítá zmrazení asociační dohody, shoda je v nedohlednu

Pozastavení asociační dohody s Izraelem je nyní neprosaditelné, uvedl v úterý v Lucemburku po skončení jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie šéf české diplomacie Petr Macinka. Podobný názor jako Česká republika má podle něj řada dalších zemí. Pokud jde o sankce vůči násilným židovským osadníkům, návrh by neměl být jednostranný, dodal Macinka.

