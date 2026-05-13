Messi bere v MLS astronomické peníze, konkurenci nechal daleko za sebou

Hvězdný argentinský fotbalista Interu Miami Lionel Messi je suverénně nejlépe placeným hráčem zámořské MLS.
Díky nové smlouvě si devětatřicetiletý Messi ročně přijde i s garantovanými bonusy na 28,33 milionu dolarů (zhruba 590 milionů korun). To je více než dvakrát tolik co druhý v pořadí, kterým je Korejec Son Hung-min. Platy všech hráčů zveřejnila hráčská asociace MLS.
Son Hung-min z FC Los Angeles si vydělá více než 11 milionů dolarů (asi 230 milionů korun). Třetí je Messiho krajan a spoluhráč z Interu Rodrigo De Paul s necelými deseti miliony (zhruba 200 milionů korun). Německý mistr světa z roku 2014 Thomas Müller z Vancouveru je až devátý.
Z trojice Čechů je na tom nejlépe Ondřej Lingr, který si v Houstonu přijde ročně na více než 938 tisíc dolarů (téměř 20 milionů korun). Tomáš Ostrák ze St. Louis si vydělá 801 tisíc dolarů (16,6 milionu korun), Pavel Bucha téměř 550 tisíc (11,4 miliony).
Messi přišel do Miami z Paris St. Germain v létě 2023 a podepsal smlouvu na zhruba 20,5 milionu dolarů ročně. Loni v říjnu se s Miami dohodl na výrazně vylepšeném tříletém kontraktu a následně dovedl Inter k prvnímu titulu v MLS.
Miami na platy hráčů ročně vydá 54,6 milionu dolarů (zhruba 1,13 miliardy korun), což je více než o 20 milionů dolarů větší částka než druhý FC Los Angeles. Na opačném pólu je Philadelphia s necelými 12 miliony.
