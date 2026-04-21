Horší než za Berbra. Proč bezbolestné vrtačky řádí v českém fotbale dál

Úplatky, sázky, výsledky na klíč. Český fotbal zasáhla největší korupční aféra v dějinách. Jak to, že nemá od fixlování pokoj ani v éře po Romanu Berbrovi? Protože pod svícnem je stále stejná tma.
Zloduch Berbr má oficiální přístup do fotbalu zakázán, teď už bude líp. Naivkové, kteří si tohle mysleli, čelí nyní krutému vystřízlivění.
Policie totiž rozplétá obří korupční chobotnici, v jejíž pasti už uvízlo na 50 fotbalových aktérů a 48 zápasů, od „pralesa“ po nejvyšší profesionální soutěže.
Ve špíně jsou podle policie až po uši namočení funkcionáři, sudí s píšťalkou, rozhodčí od videa, hráčští agenti i fotbalisté, včetně dorostenců!
David Trunda, od loňského května nový předseda Fotbalové asociace České republiky, považuje další skandál za ostrý start očistného procesu: „Kandidoval jsem s cílem obrody a reformy českého fotbalu, toto je nedílnou součástí. Udělám všechno pro to, aby sázkařská mafie vymizela z českého sportovního prostředí, aby její organizátoři jednou provždy skončili.“
Hezká slova, ovšem dalo by se na ně odpovědět replikou: „Kdyby skandály pomáhaly léčit český fotbal, musel by být už dávno zdravý jako milovníci pohybu a správné životosprávy.“ Tolik jich už totiž bylo.
Jenže opak je pravdou. A už bez Berbra na palubě. Důvod? Pacient se neuzdraví, pokud sám nechce nebo pokud ho k tomu okolí nepřinutí.
Teď se na vše podíváme touhle optikou.
Začneme u Lubomíra Pučka. Bývalý rozhodčí je jedním ze symbolů fotbalového podsvětí. Pískal spolu s Berbrem. Oba poznali, že sudí můžou mít ve fotbale patronát nad výsledky a že by z toho mohla být slušná živnost. Ne nadarmo se Pučkovi přezdívalo Bezbolestná vrtačka nebo Sametový řezník.
Ale důkazům oba dlouho unikali.
U Pučka sklapla past v roce 2006. Tehdy soud prokázal, že ovlivnil zápas slovenské ligy mezi Banskou Bystricí a Púchovem. Trest? Pokuta 70 tisíc korun.
Jsme o 20 let později a stejný chlapík podle policejního spisu, ze kterého informovaly Seznam zprávy, má mít na triku ovlivnění utkání druhé ligy mezi Opavou a Vyškovem (3:1). A také měl společně s hráčským agentem Danielem Černajem zmanipulovat i zápas Opavy s Varnsdorfem (2:1).
Čili - vyhodili ho dveřmi, vrátil se oknem.
Co Berbr? Léta se propíralo, že kšeftoval s postupy či sestupy, že si k tomu vybudoval armádu rozhodčích, kteří bez jeho dobrozdání nemohli stoupat po žebříku výš. Státní zástupce mu za účast na organizované zločinecké skupině navrhoval sedm let natvrdo a pokutu ve výši 5,55 milionu korun.
Marně.
Berbr byl uznán v létě 2024 vinným pouze ze zpronevěry peněz, vyfasoval za to podmínku na tři roky a pokutu dva miliony korun. Korupce mu prokázána nebyla.
Senát dospěl k závěru, že někdejší místopředseda FAČR měl výsadní postavení, zasahoval i do věcí mimo své kompetence, včetně utkání a nominace rozhodčích.
„Nicméně ovlivňování zápasů, pokud s tím nejsou spojeny úplatky, není samo o sobě trestné, ale je v rozporu s vnitřními předpisy fotbalové asociace,“ upozornil soudce Vladimír Žák.
Berbr ani Puček by sami o sobě nebyli nic, kdyby čeřili hladinu v průzračně čistých vodách, kde je fair play posvátné. Po jejich službách by nebyla poptávka.
Jenže fotbal v tuzemsku se řídí jinými zákony. Ten nejvyšší shrnul Ivan Horník, klasik temných šíbrů, do věty: „Samo se to neudělá.“
A tak hodně lidí nasedlo do rozjetého vlaku po pokřivených kolejích. Buď ze strachu, nebo z prospěchu. A protože měli máslo na hlavě, stali se lehce vydíratelní. Z tohoto expresu se pak vyskakuje těžko.
Volební valné hromady to jen dokumentovaly. Normálně by kandidáti s pošpiněnou pověstí neměli mít nárok na cestu k vrcholným funkcím, ale český fotbal na to nehraje.
Miroslav Pelta vystoupal až do předsednického křesla navzdory tomu, že v policejních odposleších zaperlil hláškou o cinklém jaru. Přesto dostal od delegátů, rekrutujících se z celé republiky a ze všech pater fotbalu, opakovaně většinu hlasů.
Berbr? Ten se nechal poddanými demokraticky zvolit pouze do role místopředsedy. Mohl si vybírat, protože, jak s oblibou zdůrazňoval, valné hromady umí. A uměl.
Oba tak dohlíželi z nejvyšších míst na férovost a transparentnost fotbalu.
Přinášelo to absurdní scény.
Třeba když v roce 2012 donesl Peltovi na Strahov sparťanský majitel Daniel Křetínský legendární kabelu s třaskavými materiály o údajném ovlivňování zápasů. „Jsem zdrcený,“ konstatoval tehdy svazový boss Pelta před novináři.
Před osmi lety si pro patrona očisty přišli do stejné strahovské kanceláře strážci zákona kvůli podezření z manipulace se státními dotacemi. Za tento prohřešek vyfasoval od soudu pravomocný rozsudek (po osmi letech) odnětí svobody na 5,5 roku.
Ale když nastoupil do vězení, po pěti dnech mu byl výkon trestu přerušen a ocitl se opět na svobodě.
Ve funkci předsedy Krajského fotbalového svazu Libereckého kraje skončil až okamžikem pravomocného soudního verdiktu, jinak by byl na této pozici dodnes. Dovede přece získat pro fotbal peníze. Jakým způsobem to dělal, zajímá ve fotbalové partě jen málokoho.
Myšlení, zavedené pořádky a pavučinu vazeb s tím související zkrátka nikdo nezmění přes noc. Zvyk je přece železná košile.
Proto se v médiích postupně přetřásaly další choulostivé policejní fotbalové odposlechy.
Podle nich měla létat mezi slávistickým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem a Berbrem milionová suma za pomoc k mistrovskému titulu.
Sparta si údajně měla prostřednictvím někdejšího rozhodčího Josefa Kruly říkat o přízeň arbitra Pavla Královce ve finále domácího poháru se Slovanem Liberec.
Nyní tajné odposlechy signalizují, že si Karviná měla skrz primátora Jana Wolfa koupit záchranu v první lize.
A že sázkařská mafie specializující se na výrobu fixlovaných výsledků, rohů, autů či žlutých karet, na které si následně vsadí, už pronikla i mezi dorostence.
Že to teď bude vymýceno? Trundovi a spol. scházejí trumfy, proč tomu věřit.
Mohlo by se tak stát jedině, kdyby se FAČR inspiroval u švýcarské hokejové federace. Ta nedávno definitivně dořešila případ kouče Patricka Fischera, který před olympijskými hrami v Pekingu 2022 zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru, což nikdo ani z jeho nejbližších nevěděl.
Verdikt? Nekompromisní vyhazov, byť se reprezentace nachází těsně před světovým šampionátem.
„S odstupem času bylo naše počáteční hodnocení, že záležitost byla uzavřena, příliš zjednodušující. Jde o hodnoty a respekt, které jsou pro švýcarský lední hokej klíčové a které Patrick Fischer v roce 2022 nedodržel,“ uvedl Urs Kessler, prezident Švýcarského hokejového svazu.
Kolik lidí v českém fotbale doopravdy prahne po prostředí, ve kterém by bez výjimky platily hodnoty ze země helvétského kříže?
