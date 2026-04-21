Obří skandál v Itálii. 70 fotbalistů z první ligy je zapleteno do aféry s prostitucí

Zhruba 70 profesionálních fotbalistů z italské Serie A je zřejmě zapleteno do skandálu týkajícího se sítě prostituce.
Podle několika italských médií byli mezi klienty společnosti působící v milánském nočním životě, která se dostala pod policejní kontrolu, hráči klubů jako AC Milán, Inter Milán a Juventus Turín.
Čtyři manažeři společnosti jsou pod kontrolou v domácím vězení. Jsou obviněni z vykořisťování, napomáhání prostituci, obchodování s drogami a praní špinavých peněz.
Vyšetřovatelé také zabavili majetek v hodnotě přibližně 1,2 milionu eur (zhruba 29 milionů korun).
Podle zpráv byl na akcích údajně použit také oxid dusný. Tento plyn je mezi fotbalisty oblíbený, mimo jiné proto, že je v dopingových testech nezjistitelný.
Takzvaný „rajský plyn" působí rychle jako analgetikum a sedativum, vyvolává euforii, uvolnění a útlum bolesti.
Jádrem vyšetřování je podle policie obchodní model, v němž byly ženy najímány na organizované akce, kde údajně nabízely sexuální služby za úplatu.
Obvinění manažeři prý zorganizovali síť více než 100 žen. Služby byly konkrétně zaměřeny na bohatou klientelu, včetně fotbalistů a podnikatelů.
