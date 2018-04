Přijedou na Rosického rozlučku Wenger s Fábregasem? Šmicer už má domluvený golf

před 36 minutami

Tomáš Rosický už chystá hvězdný seznam hráčů, kteří přijedou na jeho rozlučku s kariérou. Ta se odehraje 9. června na Letné.

Praha - Bývalý kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Rosický už usilovně pracuje na svém rozlučkovém zápase, ve kterém by 9. června na Letné rád přivítal co nejvíce svých bývalých spoluhráčů z národního týmu, Sparty, Dortmundu i Arsenalu. Věří, že se sejde opravdu hvězdná sestava včetně trenérů. Výběr reprezentace by měl vést Karel Brückner a výběr světa by zas mohl koučovat Arséne Wenger.

"Moc se na ten zápas těším. Bude to rozloučení se spoluhráči, lidmi, se kterými jsem se potkával, a také s fanoušky. Doufám, že pro všechny to bude pěkný den, který si dohromady užijeme," řekl Rosický na dnešním setkání s novináři.

Sám se na organizaci podílí společně se Spartou a marketingovou agenturou STES a oslovuje své bývalé spoluhráče. "Je těžké někoho na sto procent slíbit, protože se vždy může něco stát. Přijet by ale měli kluci z mistrovství Evropy 2004 jako Honza Koller, Milan Baroš, Marek Jankulovski, Pavel Nedvěd, Karel Poborský. Všechny tyto kluky jsem samozřejmě oslovil a byl bych rád, kdyby přijeli," vyjmenoval Rosický.

Proti nim počítá s bývalými spoluhráči ze zahraničních klubů. "Mezi prvními jsem oslovoval Cesca Fábregase, Mathiea Flaminiho, Alexandera Hleba, Nuriho Sahina, Christophera Metzeldera, Dedého. Mohlo by to být opravdu pěkné a mohli by přijet světoví hráči, které by doufejme plná Letná mohla vidět," dodal.

Svou představu má Rosický i o trenérech. "Ideální scénář je Karel Brückner a Arséne Wenger. S Karlem jsem mluvil a ten mi to přislíbil. Co se týká Arséna, tak tam je teď velký otazník i kvůli událostem, které se teď v Arsenalu udály," připomněl Wengerův oznámený letní konec v Arsenalu.

Počítá s tím, že ne všichni pozvaní, budou moci přijet. "Třeba Per Mertesacker jde v tom termínu za svědka na svatbu. Vláďa Šmicer, Patrik Berger a Tomáš Ujfaluši zas mají rok dopředu domluvený golf na nějakém slavném hřišti," popsal Rosický.

O akci je zájem i v zahraničí. Organizátoři vyčlenili část vstupenek i pro Dortmund a Arsenal. "Zájem je dokonce i v Asii," řekl za organizátory Tomáš Křivda.

Rosický svou kariéru ukončil už v zimě a hned se vrhnul na roli funkcionáře ve Spartě. Spolupodílení se na organizaci vlastní derniéry je pro něj novou užitečnou zkušeností, jelikož poznává, jak náročné je takový zápas zorganizovat.

"Nečekal jsem, že to bude tak náročné zorganizovat. Je to pro mě zas nová zkušenost. Já jsem těmto novým věcem otevřený a pro moji budoucí roli, ať už bude jakákoli, to může být velice prospěšné," připustil. "Fotbal jako takový mi zatím nechybí. V den zápasu mi nohy hrají, to bych si zahrál, ale tréninky mi nechybí v žádném případě. Už jsem ale zaregistrovaný v Šestajovicích. Uvidím, jestli se na tu rozlučku půjdu rozehrát, nebo do toho půjdu z voleje," dodal.

Předprodej vstupenek na rozlučkový zápas bude zahájen ve středu v 10:00 pro majitele sparťanských permanentek. V pátek v poledne pak bude zahájen volný prodej. Ceny jsou 350 a 550 korun za lístek.