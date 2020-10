Přešlap šéfa FAČR. Předseda Malík porušil stanovy, podpořil kandidáta SPD do Senátu

Fotbalový funkcionář Stanislav Kaláb vstoupil do probíhajících senátních voleb v Olomouckém kraji s podporou šéfa fotbalové asociace Martina Malíka. Na porušení stanov FAČR upozornil web hnutí Čistý fotbal.

Kaláb, který jako nestraník kandiduje na Olomoucku do Senátu za stranu Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, je momentálně předsedou výkonného výboru Olomouckého krajského fotbalového svazu. Ve volebním klipu ho neváhal podpořit i Martin Malík, předseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR).

Šéf českého fotbalu přitom jednal v rozporu se Stanovami FAČR. Ty v článku 2 uvádějí, že "Základními zásadami, na nichž je FAČR vybudována a v souladu s nimiž vyvíjí svou činnost, jsou zejména: a) nezávislost na ideologických názorech, náboženských postojích a politických vlivech." Článek 15 pak hovoří o tom, že každý člen má povinnost "vyvarovat se náboženské, ideologické či politické propagandy".

Zákaz politicky se angažovat pak nařizuje i paragraf 67 Disciplinárního řádu FAČR: Kdo ve spojení s fotbalem jakoukoliv formou propaguje náboženství, ideologii či politické hnutí, bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 50 000,- Kč nebo zákazem činnosti až na dva roky, nebo fotbalově prospěšnou činností.

"Pana Kalába jsem podpořil pouze jako člověka, jako člena FAČR a jako kvalitního funkcionáře, jehož práce si vážím. Šlo tedy o čistě apolitickou podporu," reagoval Martin Malík na dotaz Aktuálně.cz.

Ve videospotu, zveřejněném na sítích, přitom Stanislava Kalába podporuje přímo v kontextu voleb do Senátu. "Standu Kalába znám celou řadu let díky jeho práci pro fotbalovou asociaci. Poznal jsem ho jako férového, normálního chlapa a jsem bytostně přesvědčen, že takovéto lidi potřebujeme v Senátu," apeluje v nahrávce Malík.

Fotbalová asociace je ze zákona nezávislou institucí, největší příjmy do její kasy plynou ze státního rozpočtu. Kvůli podezření ze zneužívání státních dotací nyní stojí před soudem bývalý šéf FAČR Miroslav Pelta.

"Ano, jednání pana předsedy může naplňovat skutkovou podstatu porušení stanov a disciplinárního řádu," říká Jiří Šidliak, právník a bývalý člen Odvolací a revizní komise FAČR. "V každém případě si nepamatuji, že by některý z představitelů federace v minulosti vyjadřoval podporu politickým kandidátům nebo hnutím. Ani v době tehdejšího ČMFS," dodává.

Stanislav Kaláb, kterého předseda Fotbalové asociace České republiky veřejně podpořil, má za sebou pestrou politickou minulost. Několikrát neúspěšně kandidoval do parlamentu nebo do olomouckého zastupitelstva, štěstí zkoušel jako nestraník za KSČM nebo Stranu práv občanů. Před čtyřmi lety uspěl v krajských volbách a stal se zastupitelem Olomouckého kraje. Do Senátu nyní kandiduje pod hlavičkou SPD Tomia Okamury, známé ostrou kritikou imigrace nebo inkluze ve školách.

"Natáčeli jsme předvolební klip a Martin Malík shodou okolností v Olomouci byl. Požádal jsem ho, zda by mě nemohl podpořit. Je pravda, že jsem si neuvědomil, že by mu to mohlo způsobit nějaké problémy," vysvětloval Kaláb. "Jsme velmi dobří přátelé. Martin mě bere jako člověka, který ve fotbale něco dokázal, proto se mi rozhodl pomoci," dodal.