Premiéra jako hrom. Sedmnáctiletý Višinský byl u sedmi gólů Slavie

Fotbalista Denis Višinský prožil povedenou premiéru za A-tým Slavie. Teprve sedmnáctiletý záložník se na drtivé výhře 10:3 nad třetiligovými Karlovými Vary v osmifinále domácího poháru podílel dvěma góly, dvěma asistencemi a u dalších tří branek jeho akce bezprostředně předcházela gólu domácích. Jeho výkon ocenili i trenéři pražského týmu.

"Určitě je to můj splněný sen, ještě navíc na domácím stadionu. Jsem moc šťastný. Jsem rád, že jsem dal góly a na pár jsem i přihrál. Ale hlavní je, že jsem mohl pomoct klukům k výhře," uvedl pro klubovou televizi Višinský.

Talentovaný mladík byl už dvakrát na lavičce "áčka" v zápasech Evropské ligy proti Nice a v Leicesteru, ale první šanci dostal až dnes. "Že nastoupím, jsem se dozvěděl až v den zápasu. Nervózní jsem byl, ale před utkáním to ze mě spadlo a bylo to v pohodě. Kluci mi pomáhali, radili mi, kam se mám postavit a naběhnout si, za což jsem rád," uvedl Višinský.

Hned na konci druhé minuty po faulu na něj zahrával ligový mistr penaltu, ve 24. minutě sám zvýšil na 2:0 a po změně stran se prosadil ještě jednou za stavu 7:2.

"Višinský to dnes vyšíval, to je jasné. V prvních pěti minutách trochu zapekl, protože ačkoliv se hrálo proti třetiligovému soupeři, dlouho nehrál soutěžní zápas. Trochu tahal nohy, pak se ale rozkmital. Připomíná mi trochu Barnese z Leicesteru, je to dost podobný typ. Uvidíme, jaká bude jeho budoucnost, jestli na křídle nebo na desítce," uvedl asistent trenéra Slavia Jaroslav Köstl.

"Má neskutečné fotbalové myšlení a všichni i s (hlavní trenérem) Jindrou Trpišovským a Houšťou (asistentem Zdeňkem Houšteckým) jsme z něj unešení. Je s námi už delší dobu a vidíme, co v sobě má. Strašně mu přejeme a doufáme, že jeho kariéra poroste raketově jako třeba u Abdallaha Simy," dodal Köstl s odkazem na podzimní slávistický objev.

I sám Višinský věří, že na dnešní zápas naváže a další starty za A-tým mu budou přibývat. "Beru to jako začátek a motivaci do další práce," doplnil.