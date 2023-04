Bournemouth - West Ham. Kladiváře čeká důležitá bitva o oddálení se sestupovému pásmu

Keňan Kelvin Kiptum vyhrál maraton v Londýně ve druhém nejlepším čase historie 2:01:25. V deštivém počasí zaostal o šestnáct sekund za světovým rekordem krajana Eliuda Kipchogehom jehož v britské metropoli připravil o traťový rekord. Při maratonském debutu zazářila dvojnásobná olympijská vítězka na dráze Sifan Hassanová. Nizozemská běžkyně překonala zdravotní problémy z poloviny závodu a ve finiši zvítězila za 2:18:33.

Třiadvacetiletý Kiptum je maratonským objevem posledních měsíců. V prosinci ve Valencii při debutu na této distanci zvítězil v čase pod dvě hodiny a dvě minuty a zařadil se na třetí místo historických tabulek. Dnes v Londýně naprosto dominoval, když po třicátém kilometru utekl soupeřům a postupně navyšoval náskok. Výkon ze Španělska při druhém maratonu v životě zlepšil o 28 sekund.

Londýnský maraton:

Muži: 1. Kiptum 2:01:25, 2. Kamworor (oba Keňa) 2:04:23, 3. Tola 2:04:59, 4. Gebresilase 2:05:45, 5. Tula (všichni Et.) 2:06:38, 6. Cairess (Brit.) 2:08:07. Ženy: 1. Hassanová (Niz.) 2:18:33, 2. Megertuová (Et.) 2:18:37, 3. Jepchirchirová 2:18:38, 4. Chepkiruiová (obě Keňa) 2:18:51, 5. Yehualawová (Et.) 2:18:53, 6. Korirová (Keňa) 2:20:41.