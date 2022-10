Dvacet šancí, jediný gól. Obrovský rozdíl proti lize, zoufá si kouč Slavie Trpišovský

Místo aby měli devět bodů a prakticky jistý postup, budou muset fotbalisté Slavie ještě hodně bojovat, aby prošli ze skupiny Evropské konferenční ligy. Ze tří zápasů totiž nasbírali jen body čtyři, stejně jako všichni tři jejich soupeři. Naprosto zbytečnou ztrátou byla i čtvrteční domácí prohra 0:1 s Kluží.

"Hrozná škoda, jsou to absolutně ztracené tři body," soukal ze sebe záložník Petr Ševčík. I on věděl, že i remíza by byla ze souboje s rumunským soupeřem ztráta, natož když Pražané nezískali nic…

Protivníka totiž mačkali, dvakrát nastřelili tyč, měli převahu i spoustu příležitostí. "Za celý zápas, i přes množství akcí, které jsme měli, jsme bohužel nenašli klíč ke skórování," citovala kouče Jindřicha Trpišovského webová stránka Slavie.

Trenér červenobílého souboru hned připomněl úvodní duel skupiny se Sivassporem, kde jeho tým jen remizoval 1:1. "V ofenzivní části to tam bylo úplně stejné. Gól jsme dali z presinku v nějaké 5. minutě, pak následovala série podobných věcí, které vyvrcholily penaltou," vybavil si Trpišovský mač v Turecku.

"Tam jsme možná měli ještě více šancí než teď s Kluží. Je to téma, které mám v hlavě, v obou zápasech jsme odhadem měli přes dvacet gólových šancí, ze kterých jsme vytěžili jeden gól," spočítal slávistický stratég.

"Je to obrovský rozdíl oproti lize doma, kde se nám šance z větší části daří proměňovat," porovnal produktivitu s Fortuna:Ligou, kde v deseti kolech nastřílela Slavia 34 gólů.

"Někdy samozřejmě chybí kousek štěstí, centimetry a tyče, hned v první minutě jsme ale měli perfektní akci a už tu jsme měli vyřešit lépe a rychleji. Trochu jsme v zápase váhali, často jsme to prováhali, měli o dotek navíc, často chybělo lepší rozhodnutí v dané situaci. Při Olayinkově střele přišel skvělý zákrok gólmana, zkrátka se to sečetlo. Dvě tyče, dva výborné zákroky brankáře, Moses ve skvělé pozici přestřelí bránu o tři metry, špatné technické provedení," vypočítával Trpišovský, co všechno šlo ve čtvrtek proti jeho mužstvu.

"Vystřídali jsme v zápase asi všechno, hlavně jsme ale špatně zavírali zadní tyče. Prolétlo na ně hodně balonů a my v těch situacích nebyli, často nám chyběl krok nebo náběh. Je neskutečné, že z tohohle zápasu a utkání na Sivassporu máme dohromady jen jeden bod," nevěřil pořád tristní bilanci.

Rumuni totiž z jediné nebezpečné akce v první půli gól dali. "Chyba v defenzivě nás dostala do pozice, která Kluži v jejím stylu ještě více vyhovovala. I tak jsme ale měli dost času se prosadit. Bohužel se nám to nepovedlo," zoufal si Trpišovský.

Slávisté si malovali, že by v tabulce skupiny mohli soupeřům odskočit, realita je taková, že všechny celky mají po polovině stejný počet čtyř bodů. "Mohli jsme mít deku v podobě náskoku tří bodů. Takhle nemáme nic a budeme hrát do posledního kola," přikývl Ševčík.

"Všechny týmy jsou v podstatě na nule. Každý další zápas bude pro nás důležitý, musíme minimálně dvakrát vyhrát," spočítal si záložník Pražanů.

"Je to, jako kdyby se nehrálo. Je to srovnané, jsou tři zápasy a ten, kdo bude produktivnější, postoupí ze skupiny," souhlasil kouč Trpišovský.