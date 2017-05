Pelta je obviněn, a ne že ne. Klíčové bude rozhodnutí o vazbě. A Tvrdík už doporučuje Šimáněho

před 33 minutami

Advokát předsedy Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty se sice pokusil mlžit, ale zdroje potvrzují, že Miroslav Pelta skutečně byl obviněn

Glosář - Tak abychom si nejprve ujasnili dojmy a pojmy. Ačkoli Bronislav Šerák ve středu večer před hloučkem novinářů na Strahově mlžil a na dotaz, jestli je jeho klient Miroslav Pelta obviněn, na odchodu houkl větu: "Nic jsme nedostali", situace je trochu jiná.

Velmi bezpečné zdroje deníku Aktuálně.cz potvrzují, že obviněni byli Miroslav Pelta, předseda Fotbalové asociace ČR, Simona Kratochvílová, náměstkyně ministryně školství, Zdeněk Bříza, donedávna šéf odboru sportu na ministerstvu a také Fotbalová asociace ČR jako právnická osoba. Stejné informace s odkazem na své zdroje publikoval i Jaroslav Spurný z Respektu.

Proč advokát mlžil a vyprávěl něco jiného, ponechme jeho svědomí. Možná šlo o pokus zklidnit situaci, přinejmenším před strahovským sídlem fotbalové asociace a přimět tak novináře, aby se vzdálili. Přesto se fotoreportérovi Aktuálně.cz podařilo noční odjezd Miroslava Pelty s policejním doprovodem zachytit - prohlédněte si zde.

Šéf asociace má každopádně problém, jaký ještě nikdy. Pelta je, pravda, zvyklý vybruslit z kdejaké šlamastyky, ale tentokrát by se pod ním led mohl rozpustit. A přinejmenším v krátkodobém horizontu tvrdě zasáhnout český fotbal a sport jako celek.

Jmenovaní jsou totiž obviněni ze spáchání trestných činů souvisejících s tím, jak se nakládalo se státními dotacemi do sportu.

Máme málo, hrozně málo, přidejte nám, křičí sportovci na politiky už spoustu let. A budget pro sport se postupně navyšoval. Z loňských 3,7 miliardy korun by se letos z dotačních fondů ministerstva školství mělo do sportu rozdělit 6 miliard korun, výhledově se ta suma měla vyšroubovat až ke 12 miliardám.

Pokud se ale v právě probíhající kauze, v níž policii podávaly vysvětlení i takové šajby jako sama ministryně Kateřina Valachová či Miroslav Jansta, šéf České unie sportu a vlivný politický lobbista, prokáže, že docházelo k překračování zákonných pravidel nebo že snad státní peníze někdo cíleně defraudoval, zpochybní to důvěryhodnost sportovního prostředí možná na několik let.

Místo švihadel koupí stát třeba samopaly

"Však vy byste ty peníze stejně rozkradli," dozví se příště sportovci, až půjdou s prosíkem za premiérem, ať už jím bude kdokoli. A místo švihadel stát nakoupí raději třeba samopaly.

Co stále přesně nevíme, je přesný důvod, konkrétní příběh, na kterém chce státní zástupkyně Lenka Bradáčová obviněné "uškvařit".

Připomínají se v té souvislosti obří majetkové přesuny, které proběhly na Strahově za účasti FAČR, ČUS a města Prahy (detailně jsme je popsali zde).

Vyplývala z nich i přestavba stadionku Přátelství financovaná ze společných zdrojů stejných subjektů. Sotva ho v prosinci otevřeli, už někteří škarohlídi poznamenali: A kde jako je těch 80 milionů, co se tu mělo prostavět?

Přímo k dotacím odkazuje ale pohled na to, jak byly letos rozděleny mezi jednotlivé sporty. Fotbal by měl dostat 629 miliionů korun, z toho 562 milionů z neinvestičních dotací, ze kterých pro srovnání lední hokej obdrží jen 198 milionů korun. "Když jsem to viděl, říkal jsem si, sakra, jestli už to kluci trochu nepřehvízdli," poznamenal včera nejmenovaný fotbalový funkcionář.

Koluje také zpráva o schválených dotacích do 22 fotbalových klubů, udělených na hraně, nebo možná za hranou zákonných rámců.

Přes strahovskou centrálu Fotbalové asociace ČR každopádně prolétávaly stamiliony, včetně dotací na právě probíhající ME dívek do 17 let, kvůli kterému se přestavovaly stadiony v Domažlicích a Přešticích, poblíž haciendy Peltova místopředsedy Romana Berbra.

Dvě základní varianty: Pelta na svobodě, anebo za mřížemi

Klíčem k tomu, v jakém prostředí se bude ve fotbale pracovat v nejbližších týdnech a měsících, by mělo být dnešní rozhodnutí státní zástupkyně, jestli na Peltu bude uvalena vyšetřovací vazba.

Pokud bude normálně chodit po světě, budou se všichni tvářit, že se zase až tak nic moc neděje, všechno je to nedorozumění, že musíme ctít presumpci neviny a tak podobně. Dokážu si představit, že v této situaci je fotbal schopen zvolit si 2. června Miroslava Peltu znovu předsedou asociace.

Ovšem v situaci, kdyby měl Pelta nějaký čas mžourat na sluníčko zpoza mříží, bylo by celé aranžmá přeci jen vizuálně nastavené úplně jinak.

Tak či tak, volební valná hromada FAČR, která měla být 2. června selankovitou záležitostí, na níž tradičně předseda Pelta dostane 98 procent hlasů a český místopředseda Roman Berbr 110 procent, asi tentokrát nabídne mnohem zajímavější podívanou, než se původně zdálo.

Na to aby teď někdo spustil předsednickou kampaň, zbývá strašidelně málo času, kandidátní listiny by měly být hotové příští pátek, tedy 12. května.

V časové tísni tedy slávistický boss Jaroslav Tvrdík nelenil a hned začal plédovat za muže, se kterým původně od Aleše Řebíčka červenobílý klub koupil. Na Twitter napsal: Český fotbal dnes prochází krizí, kterou ještě ani nelze popsat. Je ale potřeba přemýšlet o lidech, kteří ho z ní vyvedou. Tip: Jiří Šimáně.

Do budoucna se možná mohlo uvažovat o zapojení někoho ze slavných reprezentantů, padala jména Petra Čecha či Pavla Nedvěda, v obou případech s nadějnou aspirací i do vedení UEFA. Jenže Čech stále chytá z Arsenal a Nedvěd se asi během pár týdnů z Juventusu také nevyváže.

Fotbal může v případném Peltově pádu hledat svoji novou šanci. Jenže není tu jen Pelta. Je tu i Roman Berbr a celá jeho stalinistická struktura, která generuje delegáty na valnou hromadu. A rozbíjet si hlavu o tuhle zeď, do toho se nikdo svéprávný, kdo o tom celém jenom trochu něco ví, jen tak nepožene.

Vyčkejme ještě chvilku. Příští hodiny a dny napoví mnohé o tom, kam se český fotbal bude ubírat v příštích letech a desetiletích.

