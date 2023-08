FAČR je na sudího Patáka krátká, vystoupil z asociace. Dynamo nabídlo nový zápas

Rozhodčí Michal Paták po kontroverzní penaltě v nedělním třetiligovém utkání mezi Admirou Praha a "béčkem" Českých Budějovic (2:1) vystoupil z Fotbalové asociace ČR (FAČR), která ho tím pádem nemůže trestat.

Domácí klub zároveň nabídl Dynamu, aby se zápas odehrál znovu. Jihočeši souhlasili, o osudu duelu ale rozhodne patrně na začátku září řídící orgán soutěže po jednání odborných komisí a výkonného výboru FAČR. Vedení asociace o tom informovalo novináře.

Kontroverzní situace nastala na konci první půle nedělního utkání ČFL. Českobudějovický Jakub Pařízek čistě obral o míč domácího záložníka Filipa Kouteckého, k překvapení všech aktérů ale Paták odpískal pokutový kop.

Z něho v 10. minutě nastavení Miroslav Horák zvýšil na 2:0. Avizovány přitom byly jen tři nastavené minuty a sudí navíc do zápisu nesprávně uvedl, že gól padl v páté minutě nastavení.

Komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy (ŘKČ), pod kterou amatérské soutěže spadají, to považuje za pokus o podvod a v úterý vyřadila Patáka z listiny. Zároveň na něj podala podnět k disciplinární komisi ŘKČ. Bývalý prvoligový sudí ihned zareagoval žádostí o zrušení členství ve FAČR a na fotbalové půdě tudíž nyní nemůže být potrestán.

"Na zrušení členství má každý člen ze zákona i ze stanov FAČR vyplývající nárok, a tak došlo dnes ke zrušení členství Patáka ve FAČR. Tato skutečnost má dopad do již zahájeného disciplinárního řízení, disciplinární komise ŘKČ musí dané řízení v souladu s disciplinárním řádem přerušit," uvedl v nahrávce pro média Petr Šedivý z mediálního oddělení FAČR.

"Současně však platí, že vrátí-li se Paták kdykoliv v budoucnu do řad členů FAČR, bude disciplinární řízení obnoveno. Znemožnění řádného disciplinárního řízení na fotbalové půdě bezesporu vyvolává dojem pokusu o vyhnutí se spravedlnosti (stejně jako tomu bylo v mnoha případech spojených s kauzou Romana Berbra). I proto FAČR, jak již bylo avizováno, předá formou trestního oznámení věc k řádnému vyřešení orgánům činným v trestním řízení," doplnil Šedivý.

"Pravomoc disciplinární komise ŘKČ na tuto osobu již nyní nemá žádný dosah. V případě, že by se Paták opětovně stal členem FAČR, disciplinární řízení by bylo obnoveno. V případě prokázání viny mu hrozí trest ve výši zákazu činnosti až na dobu dvou let, případně finanční pokuta až do výše 100 tisíc korun," podotkl předseda disciplinární komise pro Čechy Michal Volf.

Pražané se od kontroverzního momentu, po němž Admira vstřelila vítěznou branku, distancovali. Dynamu navíc nabídli anulování výsledku a prostřednictvím vyjádření předsedy klubu pro média Josefa Přitasila navrhli opětovné sehrání zápasu 30. srpna.

"Dynamo České Budějovice v zájmu regulérnosti soutěže a v zájmu klubu souhlasí s návrhem na anulování výsledku a opakování utkání, jehož výsledek byl hrubým způsobem ovlivněn ze strany rozhodčího. V celé záležitosti se podrobí rozhodnutí orgánů FAČR," uvedli Jihočeši na webu.

O osudu zápasu se ale spíše rozhodne až v září. "Sportovně-technická komise ŘKČ schválila výsledky 3. kola soutěží mimo výsledek utkání Admira Praha - České Budějovice B. O osudu utkání rozhodne STK ŘKČ na základě jednání odborných komisí ŘKČ, etické komise a výkonného výboru FAČR, který se mimořádnými okolnostmi utkání bude zabývat na svém nejbližším jednání 5. září," uvedl Šedivý.

FAČR už v úterý uvedla, že chystá trestní oznámení na neznámého pachatele, její předseda Petr Fousek podá podnět k etické komisi a případem se také bude zabývat na nejbližším zasedání výkonný výbor.

Sázková kancelář Fortuna, která je titulárním partnerem třetiligové soutěže, FAČR sdělila, že zaznamenala nezvyklé množství podezřelých sázek na utkání. Společnost bude informovat ministerstvo financí a stejně jako asociace chystá trestní oznámení.

Sedmačtyřicetiletý Paták během 13 sezon v první lize odpískal jako hlavní rozhodčí 185 zápasů a na mistrovství Evropy 2016 ve Francii působil jako brankový sudí. V červenci téhož roku ho komise rozhodčích pod vedením Poláka Michala Listkiewicze kvůli několika kontroverzním rozhodnutím vyřadila z listiny pro první a druhou ligu, poté ale dál pískal amatérské soutěže. Působil také v Příbrami jako sportovní ředitel.