Paris Saint-Germain opouští další hvězda. Po Messim končí i Sergio Ramos

Kromě Lionela Messiho opustí po sezoně Paris Saint-Germain také španělský fotbalista Sergio Ramos.

Bývalý kapitán Realu Madrid strávil stejně jako argentinský kanonýr ve francouzském klubu dva roky.

O svém odchodu po vypršení smlouvy informoval Ramos na sociálních sítích.

Sedmatřicetiletý obránce přidal v dresu PSG do své bohaté sbírky další dva ligové tituly. V minulé sezoně kvůli zraněním odehrál jen 13 soutěžních zápasů.

"Sergiovo vůdcovství, týmový duch a profesionalita v kombinaci s jeho zkušenostmi z něj dělají skutečnou fotbalovou legendu a bylo ctí mít ho tady," uvedl v prohlášení šéf pařížského klubu Násir Chelajfí.

Během 16 let v Realu získal Ramos 22 trofejí včetně pěti titulů a čtyř triumfů v Lize mistrů.

Se španělskou reprezentací vyhrál mistrovství světa v roce 2010 a dva evropské šampionáty.

Messi by podle spekulací médií mohl odejít za lukrativním angažmá do Saúdské Arábie, vyloučen není ani návrat do Barcelony, kde předtím působil 21 let.