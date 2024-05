Slafkovský si vychutnal Kazacha. Já bych je házel do třetí řady, smál se Hudáček

Zápas, z něhož možná někteří Slováci měli obavy, proměnila parta kanadského trenéra Craiga Ramsayho v povedenou show. Slovenští hokejisté ve druhém vystoupení na mistrovství světa v Ostravě smetli Kazachstán 6:2. Naplněná hala viděla hezké góly i rozmíšky, emoce opět rozdmýchával hvězdný Juraj Slafkovský.

Po úvodní porážce s Němci potřebovali Slováci nutně zabrat, pokud chtějí pomýšlet na postup ze skupiny. Právě s Kazachy vloni v Rize překvapivě padli 3:4 po nájezdech, ale v Ostravě nic nepodcenili.

V první třetině soupeře drtivě přestříleli 18:3 a rychle vedli 3:0. I proto si slovenská hlavní hvězda Juraj Slafkovský, předloňská jednička draftu NHL, mohla v prostřední části dovolit lehce výsměšné gesto.

U kazašské brány se dostal do potyčky s bránícím Arťomem Koroljovem a konflikt přerostl v hromadnou strkanici. Při odjezdu na trestnou lavici pak Slafkovskému jiný Kazach Temirlan Gajtamirov ukazoval, že si na něho příště počká.

Útočník Montrealu reagoval naznačením pláče, načež soupeři s úsměvem ukazoval skóre na kostce nad ledem. Slováci vedli 4:1.

"Frajer na mě skočil, tak se asi nenechám. V NHL to máme dovolené, tady se to bere trochu přísněji," komentoval dvacetiletý Slovák po zápase. Už v pátek proti Německu ukázal, že soupeře rád popíchne, ale pak se o sebe dokáže na ledě sám postarat.

"To je jasné. Vždyť já kdybych vypadal jako on, tak zahodím každého do třetí řady," smál se Slafkovského parťák Libor Hudáček s odkazem na spoluhráčovy parametry 191 centimetrů a 108 kilo.

Hudáček je zcela jiným typem útočníka, proti Kazachům bekhendovým blafákem proměnil trestné střílení a u dvou dalších gólů přidal nádherné asistence přímo na hůl.

"Zapomněl jsem, že mě brankář zná a bude vědět, co udělám. Jsem rád, že mu to tam propadlo, byl to takový haluzák," líčil třinecký forvard.

Slovenská média psala před utkáním o tom, že gólman Andrej Šutov má namířeno do Slovanu Bratislava. Nicméně od Slováků dostal šest gólů a střídal. Navrch se i on zapojil do zmíněné potyčky se Slafkovským, konkrétně tlačil na mantinel obránce Šimona Nemce.

"Byl nervózní, dostal hodně gólů, tak už asi nevěděl, co má dělat," glosoval pro brankáře ne příliš tradiční chování Hudáček.

Těšilo ho, že Slováci oproti zápasu s Německem drželi emoce více na uzdě, k tomu i lépe bránili a zlepšili hru v přesilovkách.

"Chápu to, tady je to skoro domácí MS, v pátek to bylo přemotivované. Každý chtěl, pak to nejde, jsme nervózní. Je třeba se uklidnit a hrát svůj hokej," poznamenal třiatřicetiletý útočník, který jako jediný z týmu má doma medaili z MS. Stříbrnou z roku 2012.

Hudáček zapsal tři body, jeho další čtyři spoluhráči po dvou. Martinové Pospíšil a Faško-Rudáš oslavili první trefy na šampionátu v kariéře.

A fanoušci se skvěle bavili. Mexické vlny střídal hromový pokřik "Kdo neskáče, není Slovák", v 38. minutě se skandovalo "Pavol Demitra" na počest zesnulé legendy a čísla, s nímž Demitra nastupoval.

V pondělí odpoledne vyzvou Slováci jednoho z favoritů celého turnaje Američany. Hudáček dobře ví, že výkon z neděle musí ještě zlepšit.

"Musíme být více kompaktní a nepodcenit ani jednu situaci, hrát strojově každé jedno střídání. Pokud zbytečně ztratíme puk, Američané to budou trestat góly," zamýšlel se.

"Jsme na mistrovství světa, tady nás bude každý napadat. Možná kromě Finů, kdybychom byli ve čtvrtfinále a šli proti nim," uzavřel Hudáček pobaveně.

K postupu mají Slováci ještě daleko, ale představením proti Kazachům se v Ostravě přece jen naladili na optimističtější vlnu.