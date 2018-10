Odešel Kozák kvůli sporům s hráči? Kouče by mohl na slovenské lavičce nahradit Hapal

před 52 minutami

Důvodem nečekané rezignace trenéra Jána Kozáka u reprezentace mohly být podle slovenských médií spory s některými hráči. Šéf svazu to však popírá.

Bratislava - Prezident slovenského fotbalového svazu Ján Kováčik odmítl, že by za nečekaným nedělním koncem trenéra Jána Kozáka u reprezentace měly být neshody uvnitř týmu. Nového kouče chce mít do listopadového dvojutkání Ligy národů s Ukrajinou a na půdě českého týmu.

"Nevím o žádném sporu uvnitř týmu. Atmosféra na srazu? Nic mimořádného se tam nedělo. S hráči jsem o tom ještě ani nehovořil," citovala slovenská média Kováčika.

Kozák nečekaně rezignoval den po sobotní porážce Slováků s českým týmem v Trnavě 1:2. Bývalý federální partner ani v druhém utkání tříčlenné skupiny B1 v Lize národů nebodoval a je blízko sestupu do Ligy C. V nadcházejícím přípravném utkání ve Švédsku povede mužstvo asistent Štefan Tarkovič.

"Trenér důvody neřekl, jen řekl, že chce skončit a už necestovat do Švédska. Že je to neměnné a definitivní, a já jsem to akceptoval. Když se pan trenér rozhodne, není velký prostor na diskuzi. Zůstal jsem zaskočený, ale změnit se to už nedá," uvedl Kováčik.

Jedním z adeptů na uvolněný post je podle spekulací slovenských médií Čech Pavel Hapal, který v minulosti trénoval tamní jednadvacítku a krátce po začátku této sezony skončil v pražské Spartě.

"Máme výkonný výbor a ten rozhodne. Spekulace přenechám na novináře. Favorita nemám, musím nad tím přemýšlet. Věřím, že to bude velmi rychlé. Chceme, aby v listopadu vedl reprezentaci ve dvojzápase Ligy národů nový trenér," dodal Kováčik.