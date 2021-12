Mobilní operátoři s dopravním podnikem dnes dokončili pokrývání pražského metra signálem LTE. Posledním připojeným byl úsek Rajská zahrada - Černý Most na trase B. Celkové investiční náklady projektu byly více než půl miliardy korun. Práce začaly v roce 2015 a původně měly trvat do konce roku 2022. Firmy to uvedly v tiskové zprávě.

Díky instalovaným stovkám kilometrů kabelů a více než tisícovce antén mohou cestující pražského metra využívat vysokorychlostní mobilní signál LTE (4G) kdekoliv na nástupištích, v přestupních chodbách, ve vestibulech, v eskalátorových nebo traťových tunelech bez ohledu na jejich délku či velikost stanice. Jedinou výjimkou je stanice metra Jiřího z Poděbrad, kde Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) buduje výtahy a celou ji zrevitalizuje. Signál LTE i 5G se do ní dostane až po dokončení stavebních prací.